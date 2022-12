Badanie: Polacy nie chcą kupować w metaverse, wolą Facebooka

Ponad 80 proc. Polaków nie jest zainteresowanych możliwością robienia zakupów w metaverse - wynika z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022”.

Ankietowani są bardziej przychylni innemu nowoczesnemu sposobowi kupowania, czyli wybieraniu produktów przez media społecznościowe np. podczas transmisji na Facebooku. Ten pomysł podoba się już co czwartemu Polakowi.





Polacy nie słyszeli o metaverse

Według raportu „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022”, 82 proc. badanych nie zdawało sobie sprawy, że w ogóle istnieje taka możliwość. Inaczej odpowiedziało jedynie 18 proc. respondentów.

- O tym nowoczesnym sposobie robienia zakupów słyszeli przede wszystkim młodzi w wieku 18-29 i 30-39 lat (kolejno 27 i 20 proc.), mieszkańcy średnich miast od 50 do 250 tys. osób i metropolii jak Warszawa czy Wrocław (następująco 20 i 27 proc.) oraz osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem (19 i 23 proc.). Dowodzi to tego, że zakupy w metaverse nie są jeszcze tematem, o którym wiele mówi się w Polsce. Wiedzę o nim mają głównie osoby hobbystycznie lub zawodowo związane z nowoczesnymi technologiami i światem e-commerce. – komentuje Mariusz Ożga, dyrektor Centrum Rozwoju Otwartej Bankowości z Santander Consumer Banku.

Zielone światło dla zakupów przez media społecznościowe

Wcześniejsze pytania dowiodły, że Polacy nie są jeszcze gotowi na zakupy w metaverse. Co czwarty respondent (24 proc.) nie miałby za to nic przeciwko kupowaniu za pomocą mediów społecznościowych np. od osoby prowadzącej sklep z ubraniami, która sprzedaje część kolekcji podczas transmisji na Facebooku/Instagramie lub wystawia swoją ofertę w postach sponsorowanych. W tej grupie najwięcej było młodych 18-29 latków, którzy tradycyjnie najlepiej radzą sobie z obsługą social media (31 proc. wskazań wśród osób przed 30-stką). Przychylne takiej formie robienia zakupów były też raczej panie niż panowie (28 proc. w porównaniu do 20 proc. z grupy mężczyzn).

Na „nie” dla kupowania przez media społecznościowe było 61 proc. ankietowanych. Wśród nich najwięcej było mężczyzn (65 proc.) i seniorów powyżej 70 roku życia (74 proc.). Jednak, co może zdziwić, nieprzekonana do tego pomysłu jest też połowa 18-29 latków (54 proc.). Sytuacja ta jednak ponownie może być spowodowana zbyt małą znajomością tematu, ponieważ mimo że zjawisko robienia zakupów przez media społecznościowe jest szerzej omawiane i o wiele lepiej znane w naszym kraju, większość ankietowanych (89 proc.) nie robiła w ten sposób zakupów.