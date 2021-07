Bank Pocztowy z nową kartą Mastercard oferującą darmowe ubezpieczenie

Już od 2 sierpnia br. do nowo otwieranych kont biznesowych w Banku Pocztowym wydawane będą wyłącznie Karty Biznes Mastercard, które umożliwiają między innymi skorzystanie z darmowego pakietu ubezpieczenia na 12 miesięcy.

To kolejny etap rozpoczętego w czerwcu procesu zacieśniania strategicznego partnerstwa z firmą Mastercard, mającego na celu docelową współpracę z tylko jedną organizacją płatniczą, co w założeniu ma pozwolić na optymalizację kosztów i dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Już kilka tygodni wcześniej podobne zmiany objęły nowych klientów indywidualnych Banku.

Nowa Karta Biznesowa Mastercard oprócz standardowych funkcjonalności będzie umożliwiała jej posiadaczowi bezpłatne skorzystanie z ubezpieczenia. Ochrona obejmować będzie między innymi zwrot wartości utraconej gotówki wypłaconej z dowolnego bankomatu na całym świecie w przypadku kradzieży do 24h od momentu dokonania wypłaty. Dodatkowe korzyści aktywowania bezpłatnego ubezpieczenia to: wydłużenie gwarancji sprzętu RTV/AGD oraz elektroniki; zwrot różnicy pomiędzy kwotą zapłaconą za towar, a niższą ceną identycznego produktu znalezionego w innym sklepie w ciągu 30 dni od zakupu i 30-dniowa ochrona zakupów dokonanych za pośrednictwem internetu.

– Pogłębianie współpracy z Mastercard to naturalny krok mający na celu optymalizację kosztów oraz ujednolicanie i uatrakcyjnianie naszej oferty. To także przykład tego jak bardzo kompleksowe, praktyczne i odpowiadające na konkretne potrzeby, powinny być dzisiaj rozwiązania dla mikroprzedsiębiorców czy agrobiznesu. Obecnie, z powodu pandemii koronawirusa, obserwujemy coraz większą hybrydowość, zacieranie się granic między tym co prywatne, a tym co firmowe. Takie też powinny być nowoczesne produkty i usługi – uniwersalne. Jak pokazuje przykład Mastercard, karta debetowa przestaje już być tylko i wyłącznie środkiem płatniczym, a staje się wehikułem dla wielu innych powiązanych z płatnościami usług, jak chociażby ubezpieczeń. Taka jest właśnie przyszłość całej branży i do tego także dążymy w Banku Pocztowym – mówi Alicja Sierakowska, Dyrektor Departamentu Bankowości Instytucjonalnej Banku Pocztowego.