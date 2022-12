Bethru rozwija markę naturalnych detergentów. Szuka partnerów w handlu

Środki czystości i opakowania startupu Bethru

Tabletki stworzone na bazie komponentów roślinnych, których 92% składu jest pochodzenia naturalnego, po rozpuszczeniu w wodzie stają się naturalnym detergentem. Nie zawierają drażniącej chemii i są odpowiednie dla wegan. Zamknięto je w papierowych opakowaniach z ekologicznych surowców.

Bethru to trzy linie: niebieska (do szkła), różowa (do łazienek) i żółta (uniwersalna). Firma skupia się na ulepszaniu produktów konsumenckich, czyniąc je bardziej naturalnymi, ekologicznymi i zrównoważonymi.

Bethru podąża za trendami, odpowiada na współczesne potrzeby konsumentów, troszczy się o najbliższe otoczenie, ale także nie zgadza się na degradację środowiska.

Rozwój w handlu detalicznym

- Budując markę Bethru chcieliśmy stworzyć produkty, które wychodzą poza obowiązujące oraz powszechnie znane schematy i wyznaczają kierunek, którym powinny podążać wielkie koncerny i znane marki. Jesteśmy otwarci na poszukiwanie nowych inwestorów i biznesowych partnerów, a także na rozwój w handlu detalicznym – mówi założyciel firmy Rui Bento.

Firma Bethru otrzymała główną nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. zł od Prezydenta Miasta Łodzi, 20 tys. zł od firmy Amazon, 6 tys. zł od firmy Oltom Drukarnia oraz 6 tys. zł od Sieci Drogerii Rosa.

Organizatorem konkursu „Mam pomysł na startup” jest Urząd Miasta Łodzi, który co roku skupia wokół tej inicjatywy ponad 60 partnerów w tym 5 największych łódzkich uczelni, instytucji okołobiznesowych oraz ponad 50 firm.