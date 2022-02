Bezosobowy łańcuch dostaw - śpiewka przyszłości czy teraźniejszość?

Towar do magazynów w bliskiej przyszłości dostarczą autonomiczne ciężarówki. W Szwecji już są firmy korzystające z ich usług na krótkich odcinkach dróg publicznych. Dla autonomicznych ciężarówek znaczącą barierą jest obecne prawo oraz wymogi, jakie muszą spełniać takie auta, aby móc dopuścić je do ruchu, dlatego jeszcze nie stały się one codziennością na naszych drogach.

W magazynie pałeczkę przejmuje system przenośników, który przetransportuje go na miejsce składowania. Kompletacją towaru zajmują się współpracujące z ludźmi coboty - tego typu maszyny rozwijają się bardzo prężnie, część z nich to roboty statyczne, a część jest w pełni autonomiczna. Maszyny współpracujące stosowane są w zakładach produkcyjnych do automatyzacji procesów także w naszym kraju. Roboty tego typu, dzięki zaawansowanej technologii są w stanie uczyć się magazynu, w którym pracują i wykonywać swoje zadania coraz bardziej efektywnie. Stanowią one odpowiedź na problemy związane ze szczytami sprzedażowymi, czy niedoborem pracowników.

A co z etapem dostawy do domu klienta? Tutaj szczególnie liczy się czas zatem, aby nie tracić go na staniu w korkach, można wykorzystać przestrzeń powietrzną. I w tym przypadku odpowiedzią na nasze potrzeby stają się oczywiście drony. Są one już wykorzystywane w niektórych firmach. Oprócz oszczędności czasu drony pozwalają także zminimalizować koszty dostawy. Na ten moment ograniczeniami, które uniemożliwiają częstsze wykorzystanie tych maszyn, są waga paczek, które mogą przenosić, a także zasięg, na który mogą je transportować. Patrząc jednak na szybkość rozwoju technologicznego, nie będzie to problem nie do rozwiązania.

Na wszystkich trzech etapach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji jesteśmy w stanie zaangażować technologię i prowadzić do coraz większego zoptymalizowania naszych możliwości. Zwiększenie możliwości maszyn wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na pracowników. To prawda, że taka przyszłość będzie związana z likwidacją pewnych stanowisk, jednak z drugiej strony otwiera drogę innym. Samochody autonomiczne też nie do końca prowadzą się same. Cały czas sprawuje nad nimi kontrolę operator nadzorujący ruch pojazdu dzięki sieci 5G. Kontrola, nadzór, naprawa, rozwój – za nie zawsze będą odpowiedzialni ludzie.

Nadal mimo dostępnych możliwości obecnie zdecydowana większość magazynów bazuje na pracy ludzi i to nie ulegnie zmianie w najbliższych latach - podsumowuje prezes zarządu KAES Logistics – Katarzyna Syta.