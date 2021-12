Biedronka, InPost, Rossmann, Avon wdrażają chatboty. Który najlepiej ocenili konsumenci?

Tematyka sztucznej inteligencji oraz voicebotów i chatbotów budzi spore zainteresowanie polskich Internautów, wynika z danych SentiOne. Jeszcze dwa lata temu zainteresowanie wykorzystaniem botów i automatyzacją obsługi klienta było umiarkowane, ale w czasie lockdownów sytuacja uległa zdecydowanej zmianie - wiele firm zdecydowało się na wdrożenie wirtualnych asystentów, by odciążyli oblegane infolinie.

W minionym roku na wdrożenie botów do obsługi klientów zdecydowały się aż trzy firmy z branży kosmetycznej - Rossman (w kwietniu), Golden Rose (w maju) i Avon (w sierpniu). Przez dwa miesiące - we wrześniu i w październiku - nie cichły rozmowy o nowym chatbocie Biedronki, które stanowią 35 proc. wszystkich wypowiedzi na temat botów w 2021 r. Oprócz tego sporo dyskutowano o botach uruchomionych przez Lay’s (luty), InPost (lipiec) i EURO RTV AGD (grudzień). Najlepiej oceniano bota Avonu - aż 40 proc. dotyczących go wypowiedzi miało pozytywny wydźwięk.

Najwięcej rozmów na temat botów toczy się na Facebooku, a w dalszej kolejności na portalach poświęconych nowym technologiom. Aż 67 proc. dyskutantów to mężczyźni. Jedyny moment, kiedy kobiety zyskały przewagę pod względem liczby wypowiedzi, miał miejsce pod koniec sierpnia, przy okazji przedstawienia przez Ewę Chodakowską swojego chatbota odpowiadającego na pytania osób zainteresowanych udziałem w wyzwaniu #90dnizaprojektujswojejutro.

W 2021 r. zainteresowanie Internautów tematem botów odrobinę spadło, osiągając poziom 10,3 tys. wzmianek i 17 mln wyświetleń zasięgu. - Liczba wypowiedzi na temat voicebotów i chatbotów spada, ponieważ stają się one coraz bardziej codziennym elementem rzeczywistości. Może coraz mniej rozmawiamy o nich, ale za to coraz więcej rozmawiamy z nimi - mówi Agnieszka Uba, Head of Product Marketing w SentiOne.