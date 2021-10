Biedronka ograniczyła emisję CO2

Wobec postępujących zmian klimatycznych wiele firm na świecie podejmuje działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2 w sposób poddający się weryfikacji i systemowej analizie. Taki też jest cel programu zrzeszającego ponad 600 firm w 14 krajach w Europie - budować platformę współpracy, dokonywać oceny, analizować i nagradzać działania pro-ekologiczne członków w oparciu o usystematyzowane i przejrzyste kryteria.

Dostawca rozwiązań logistycznych - firma CHEP wspólnie z siecią Biedronka - oraz firmą Unilever - światowym gigantem sektora FMCG, zaprezentowali wyniki swojej rocznej współpracy w ramach Lean&Green podczas Webinaru, który odbył się 20 października.

Punktem wyjścia dla współpracy było zdefiniowanie synergii w sieciach dystrybucyjnych partnerów. Dzięki kompleksowej analizie danych nt. milionów ruchów paletowych na terenie Polski firma CHEP optymalizuje, skraca i proponuje współdzielenie tras przewozowych między podmiotami. Firmy mogą też planować pełne wykorzystywanie przestrzeni ładunkowej w samochodach dostawczych - bez „pustych przebiegów” i marnującego się miejsca. Ograniczanie nadmiarowych kilometrów w sposób bezpośredni przekłada się na ograniczoną emisję CO2 i jest doskonałym przykładem na pogodzenie pro-ekologicznych rozwiązań z rentownością biznesową.

Co zmieniło się w Biedronce?

Struktura logistyczna sieci Biedronka składa się z ponad 1200 naczep, pokonujących rocznie ponad 152 miliony kilometrów, co wiąże się z emisją CO2 na poziomie ok. 100 tys. ton. Taka skala działalności nadaje proekologicznym inicjatywom sieci szczególnej wagi. W kontekście założonej na pierwszym poziomie programu Lean&Green 20% redukcji emisji CO2 oznacza to realne korzyści środowiskowe. Największą, bo aż 250-procentową dynamikę wzrostową (lata 2020-2021) w generowanych oszczędnościach środowiskowych odnotowano w obszarze tzw. backhaulingu (ponowne zapełnianie przestrzeni ładunkowej samochodów powracających). Obecne wspólne wysiłki przy optymalizowaniu procesów załadunkowych w ramach współpracy z CHEP zaowocowało ograniczeniem emisji CO2 o 70.8 ton oraz zredukowaniem pustych przebiegów o 53,000 km.