BIK zainwestował w spółkę z segmentu biometrii behawioralnej

Firma Digital Fingerprints to polski startup, działający od 2017 r., oferujący rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa oparte na biometrii behawioralnej. Spółka znajdowała się dotychczas w portfolio mAkceleratora – funduszu mBanku, specjalizującego się w inwestycjach w dynamicznie rosnące przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju.

W oparciu o technologię spółki Digital Fingerprints, BIK wzmacnia swoje dotychczasowe kompetencje w budowie sektorowych systemów i usług antyfraudowych. Celem akwizycji jest włączenie technologii gwarantującej bezpieczeństwo banków i ich użytkowników w innowacyjną Platformę Biometrii Behawioralnej BIK.

Technologia wykorzystująca biometrię behawioralną była od dłuższego czasu obszarem naszych zainteresowań. Teraz koncepcja ma szansę szeroko wyjść na rynek, dzięki współpracy ekspertów BIK i Digital Fingerprints. To dla mnie ogromna satysfakcja, że doszło do tej synergii. Efektem będzie rozwiązanie, jakiego jeszcze nie było w sektorze finansowym w Polsce. Powiększy się ekosystem budowanych w Biurze Informacji Kredytowej platform, służących do prewencji i wykrywania wyłudzeń, dla większego bezpieczeństwa instytucji i ich klientów, również poza sektorem finansowym – mówi dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK.