Biogazownie to remedium dla firm spożywczych na kłopoty z energią i utylizację odpadów

- Biogazownia pozwala zagospodarować odpady, a firmy z branży spożywczej często borykają się z utylizacją odpadów pochodzących z produkcji. Jest w stanie przyjąć i przerobić wszystkie biodegradowalne odpady - z wyjątkiem drewna, które nie poddaje się fermentacji metanowej - na biogaz, który jest dobrym nośnikiem energii, gdyż zawiera około 60% metanu. Metan ten może zostać przetworzony na energię elektryczną, energię cieplną, chłód w układzie kogeneracyjnym, wykorzystywane na potrzeby własne zakładu - mówi Aleksander Balcer.

Skuteczny produkt uboczny

- Ponadto produktem ubocznym procesu produkcji biogazu jest tzw. poferment, czyli masa pofermentacyjna, która z dobrym skutkiem zastępuje nawozy lub środki ulepszające glebę. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy ceny energii są bardzo wysokie i gdy mówimy o śladzie węglowym, który w przyszłości będzie decydował o możliwościach czy o skuteczności sprzedaży produktów branży spożywczej – ocenia prezes spółki Biogas System.

- Jest to biznes dość skomplikowany, ponieważ trzeba zadbać, aby substraty do biogazowni były dostarczane w trybie ciągłym. Biogazownia pracuje bowiem 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, więc jest element logistyczny, na który trzeba zwrócić dużą uwagę. Ale poza tym są to właściwie same korzyści - stwierdza Aleksander Balcer.