Biznes konopny od Kvarko. Green Zebras z nową technologią ekstrakcji

Wrocławska spółka Green Zebras zbudowała jedną z najnowocześniejszych w Polsce linii produkcyjnych do pozyskiwania ekstraktów z roślin zielarskich, a także z konopii włóknistych i chmielu.

Unikalne na polskim rynku zaplecze technologiczne pozwoli spółce oferować najwyższą jakość uzyskanych ekstraktów – bez zanieczyszczeń i substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne.

Model biznesowy spółki opiera się na outsourcingu – Green Zebras to zaplecze technologiczne dla podmiotów działających na rynku spożywczym i kosmetycznym, a w przyszłości – także farmaceutycznym.

Od kilku lat w wielu branżach widoczny jest powrót do produktów naturalnych oraz wykorzystywania ekstraktów roślinnych. Do łask powróciły także konopie, przez długi czas postrzegane jedynie przez pryzmat konopi indyjskich, na dodatek wykorzystywanych rekreacyjnie. Skład fitochemiczny tych roślin to jednak nie tylko psychoaktywne THC - co więcej, w konopiach włóknistych ten związek zgodnie z prawem nie może przekroczyć poziomu 0,3 proc. Głośno mówi się o dobroczynnych właściwościach konopi, głównie w kontekście CBD, a zainteresowanie ich uprawą i przetwórstwem szybko rośnie. Prowadzonych jest także sporo badań naukowych oraz klinicznych, co zwiększa możliwości wykorzystania suszu czy też ekstraktów prozdrowotnie, jako środków działających przeciwzapalnie, przeciwbólowo, łagodzących stany napięcia i niepokoju.

- Nasza technologia pozwala nam na uzyskiwanie pasty o zawartości CBD od ok. 40 proc., tzw. full spectrum, pozbawionej substancji antyodżywczych, w tym wosków i chlorofili. Obecnie jesteśmy w stanie przetworzyć nawet 5 ton suszu/miesiąc – mówi prof. Tomasz Stuczyński, członek zarządu spółki, dodając, że spółka posiada już zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych w Polsce. Niedawno spółka zawarła także pierwsze umowy kontraktacji z plantatorami konopi.

Pasty i olejki CBD wykorzystuje się w wielu gałęziach gospodarki, m.in. przemyśle kosmetycznym, spożywczym i farmacji. Mimo bardzo niewielkiej zawartości w konopiach włóknistych psychoaktywnego THC ich uprawy oraz obrót suszem konopnym reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Na rosnące zapotrzebowanie na ekstrakty z konopi odpowiada nowelizacja tej ustawy z maja 2022 r., która nie tylko podnosi do tej pory bardzo rygorystyczne limity dopuszczalnego w konopiach włóknistych poziomu THC, ale i upraszcza cały proces nadzorowania ich upraw i skupu.

- Starając się być o jeden krok do przodu, jako jeden z niewielu podmiotów w Polsce, już teraz posiadamy zaplecze techniczne, które pozwoli nam uzyskiwać z konopi siewnych ekstrakty w 100% pozbawione THC – wyjaśnia prof. Stuczyński. – Nie zapominamy także o ciekawych perspektywach kooperacji z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, ponieważ na uczelniach powstaje bardzo dużo ciekawych technologii oraz pomysłów na wykorzystanie ekstraktów roślinnych. Wierzmy, że takie podejście pozwoli nam budować na rynku przewagę, więc już teraz staramy się o wspólne projekty – dodaje.

Skala zielonego biznesu

Rynek przemysłu związanego z uprawą i przetwarzaniem konopi rozwija się w szybkim tempie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Jego globalną wielkość oszacowano na 4,13 mld USD w 2021 r. i oczekuje się, że w latach 2022-2030 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wyniesie 16,8 proc. W obecnej sytuacji gospodarczej jest to imponujące tempo wzrostu. Rynek napędza rosnący popyt na konopie przemysłowe w branżach użytkowych, takich jak przemysł spożywczy i napojów, środków higieny osobistej i opieki nad zwierzętami. Zapotrzebowanie na ekstrakty bardzo szybko rośnie, po okresowym spowolnieniu wywołanym COVID-19 i znacznym ograniczeniem produkcji w wielu branżach. Także nad Wisłą ostatnio wprowadzone zmiany legislacyjne dają dużo większe możliwości szybszego i bardziej efektywnego rozwoju tej branży. W ciągu najbliższych lat możemy stać się wiodącym rynkiem w Unii Europejskiej.

- Nie planujemy tworzenia własnych produktów. Nasz model biznesowy opiera się na świadczeniu usług i pozyskiwaniu ekstraktów roślinnych dla innych podmiotów. Inwestycja w zaplecze technologiczne takie jak nasze jest często poza zasięgiem polskich firm wykorzystujących w swoich produktach wyciągi z roślin. Outsorcing upowszechnia się w wielu branżach produkcyjnych i usługowych, jako bardziej efektywny model tworzenia wartości. Obserwujemy więc i korzystamy z najlepszych i sprawdzonych już wzorców z pokrewnych nam dziedzin – wyjaśnia Ewelina Stelmach. – Takie podejście pozwala optymalizować nie tylko koszty, ale i czas. Konopie są dla nas interesujące z uwagi na aktualne trendy, jednak nasze możliwości są znacznie szersze – równolegle pracujemy nad opracowaniem i wdrożeniem optymalnych metod ekstrakcji dla wielu gatunków roślin w tym np. chmielu i ziół, zawierających substancje biologicznie czynne stosowane coraz częściej jako nutraceutyki w terapiach i profilaktyce – dodaje prof. Stuczyński.

Kvarko zbiera plony

Green Zebras to jedna ze spółek z portfela Kvarko Group, stworzona na zasadach venture building. Oprócz dr inż. Eweliny Stelmach w jej zarządzie zasiada także prof. Tomasz Stuczyński, znany w środowisku naukowym ekspert z zakresu monitoringu środowiska, budowy systemów informacji przestrzennej, rozwoju nowych metod analitycznych oraz budowy modeli prognostycznych i narzędzi wsparcia decyzji w zarządzaniu środowiskiem. Prof. Stuczyński jest członkiem komitetu inwestycyjnego Kvarko Group.

- Trafiliśmy do zarządu spółki zanim pozyskała ona pierwszych inwestorów. Zarząd Kvarko Group powierzył nam rozwój tego przedsięwzięcia, widząc duży potencjał branży – komentuje Ewelina Stelmach. Do tej pory spółka pozyskała już ponad 4 miliony PLN finansowania od Kvarko Group i inwestorów indywidualnych. – Teraz w planach mamy małą giełdę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, a tu wiele zależy od kwestii urzędowych i formalności, które musimy spełnić by móc wystartować z ekstrakcją konopi, to nasz debiut na New Connect ma szansę wydarzyć się jeszcze w Q4 2022 – dodaje Ewelina Stelmach.