Biznes przelicza uśmiechy na pieniądze

Fot. Shutterstock.com

Tak uśmiech, jak i grymas, to niewerbalne sposoby komunikacji międzyludzkiej. Umiejętność odszyfrowania tego, co oznaczają, posiądzie biznes. Według firm analitycznych, sektor światowej gospodarki zajmujący się automatycznym rozpoznawaniem emocji już w 2021 osiągnie wartość 40 mld USD, a zaledwie 3 lata później – 100 mld USD.

Według Markets&Markets wartość sektora rozpoznawania emocji przy użyciu sztucznej inteligencji wyniesie w 2021 r. blisko 40 mld USD. To prawie 6 razy więcej niż w 2016. Markets Research Future przewiduje, że wartość rynku komputerowego rozpoznawania emocji w 2023 wyniesie 65 mld USD i chociaż to nie licytacja, to najdalszą i najwyższą ofertę przedstawia Mordor Intelligence, która twierdzi, że w 2024 r. rynek ten wart będzie zawrotne 100 mld USD.

Analiza sygnałów twarzy, tj. ekspresji w celu określenia emocji wewnętrznych, to jeden z głównych punktów na liście "TO DO" korporacji na najbliższe lata. Taką wiedzę można wykorzystać do uruchomienia lub zmiany procesu decyzyjnego klienta, a w szerszym ujęciu: do osiągnięcia nieznanego dotychczas poziomu personalizacji doświadczeń e-konsumentów.

Według badań Business Insider do 2020 r. na całym świecie zostanie zainstalowanych ponad 24 mld urządzeń ze świata internetu rzeczy (IoT) – to więcej niż cztery dla każdej osoby na świecie. Więcej urządzeń oznacza, że ludzkość będzie generować jeszcze więcej danych o jeszcze większej dokładności.