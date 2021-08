Blockchain odpowiedzią na sytuacje kryzysowe w łańcuchu dostaw?

- Zdolność Blockchain do śledzenia łańcuchów dostaw może zdecydowanie poprawić efektywność rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Dla przykładu, jeśli grupa konsumentów zachoruje na tym samym obszarze, mamy możliwość przeanalizowania wspólnych produktów, które takie osoby zakupiły oraz sprzedawców detalicznych, u których zrobiono zakupy. Po zidentyfikowaniu odpowiedzialnego produktu, Blockchain można wykorzystać do sprawdzenia ścieżki, w tym pochodzenia składników i składnika powodującego problem. Po zidentyfikowaniu źródła zanieczyszczenia, można śledzić wszystkie inne produkty, które wykorzystują te same składniki. Technologia Blockchain umożliwia wszystkim uczestnikom szybkie i pewne dzielenie się informacjami w silnej, zaufanej sieci – mówi Anna Morawska, CoE Sourcing Lead w Capgemini.

Blockchain radykalnie zwiększa przejrzystość i responsywność, wcześniej trudną do osiągnięcia i bardzo kosztowną. Pomaga także konsumentowi końcowemu ostatecznie określić, czy produkt jest wytwarzany przez daną markę, zapewniając autentyczność i zmniejszając liczbę podróbek. Ostatecznie może także pomóc organizacjom w szybkim śledzeniu wadliwego produktu do jego źródła i łagodzeniu skutków kosztownego i szkodliwego dla reputacji masowego wycofywania produktów.

Jak wynika z raportu Capgemini, dojrzałość firm do adopcji Blockchain będzie ewoluować w trzech falach. Pierwsza z nich, nazywana etapem świadomości, miała miejsce w latach 2011-2018 – organizacje zainwestowały wówczas w zrozumienie technologii, jej implikacji i podniesienie świadomości. Kolejna fala to etap eksperymentów, przypadający na lata 2017-2020 – tu firmy badały koncepcje i pracowały nad tworzeniem konsorcjów, a w Blockchain, poza usługami finansowymi, zaczęły inwestować nowe branże. Wreszcie trzecia fala, w której obecnie się znajdujemy (2019-2025) to czas, w którym organizacje podejmują transformacje przedsiębiorstw, stymulując integrację i ustalając zasady dotyczące prywatności i zarządzania danymi.

Pomimo atrakcyjnych możliwości, wdrożenia tej technologii na dużą skalę to wciąż rzadkie przypadki.