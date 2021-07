BNP Paribas oferuje możliwość płatności za pomocą zegarków

Klienci Banku BNP Paribas mogą płacić za pomocą zegarków z serii „SwatchPAY!”. Fot. Shutterstock

Od 27 lipca klienci Banku BNP Paribas mogą płacić za pomocą zegarków z serii „SwatchPAY!”. To kolejna po Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay technologia, którą bank adaptuje, aby ułatwić płatności bez użycia gotówki czy karty.

SwatchPAY! działa wykorzystując NFC (Near Field Communication), radiowy standard komunikacji używany także przy płatnościach telefonem. Wystarczy zbliżyć zegarek wyposażony w odpowiedni moduł do terminala, by zapłacić za zakupy tak samo, jak tradycyjną kartą zbliżeniową. Obecnie marka Swatch oferuje kilkanaście modeli zegarków SwatchPAY!.

Płatności SwatchPAY! zostały do tej pory udostępnione klientom w Chinach i kilku krajach Europy. Bank BNP Paribas jest trzecią instytucją w Polsce, która udostępnia płatności SwatchPAY! swoim klientom.