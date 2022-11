Bolt wprowadza badania psychologiczne kierowców i weryfikację pojazdów

Bolt przeznaczy 10 mln zł na wprowadzenie zmian, które mają na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa przejazdów taksówkami. W ten sposób firma wyznacza nowy standard dla branży w Polsce. Jest to kontynuacja ustawicznych działań firmy, które zmierzają do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług. Część przedstawionych rozwiązań stanowi wynik rozmów z przedstawicielami instytucji administracji publicznej, w czasie których zespół Bolt wsłuchiwał się w sugestie i oczekiwania ekspertów.

Zaostrzona weryfikacja aut na platformie

Podstawową zmianą wynikającą z nowych standardów jest obowiązkowe

oznakowanie samochodów, co będzie weryfikowane przez wymóg dostarczenia zdjęcia. Dla użytkowniczek i użytkowników oznacza to, że wszystkie pojazdy na platformie Bolt będą oznakowane jako taksówki, co pozwoli uniknąć jakichkolwiek pomyłek.

Punkty Obsługi Kierowców Bolt w całej Polsce

Bolt uruchomi również Punkty Obsługi Kierowców. Pierwszy punkt zostanie otwarty już na początku przyszłego roku w Warszawie. Kolejnych 11 powstanie w największych polskich miastach. W punktach kierowcy będą musieli przedstawić konieczne dokumenty, a specjalnie przeszkolony zespół Bolt będzie je szczegółowo weryfikował przed dodaniem do platformy. Obowiązkowe identyfikatory kierowców taxi i badania psychologiczne

Kolejnym wyróżnikiem nowych standardów będzie weryfikacja przez zespół Bolt dodatkowych dokumentów każdego partnerskiego kierowcy. Potwierdzeniem, że partnerzy stosują się do nowych wymagań będzie dostarczenie kopii identyfikatora kierowcy taxi, który musi się znaleźć w widocznym dla pasażerek i pasażerów miejscu w aucie wykonującym przejazd z aplikacją Bolt. Ponadto Bolt będzie weryfikował czy dany kierowca przebył odpowiednie badania psychologiczne i medyczne.

Kierowcy oraz floty mają czas na dostarczenie dokumentów do końca

grudnia.