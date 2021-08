Bon na cyfryzację - rusza nabór wniosków

Wysokość dofinansowania w ramach pomocy de minimis to aż 85%. Maksymalna wartość projektu to 300 000 zł, zaś dofinansowanie, o które mogą starać się firmy to 255 000 zł. Katalog kosztów obejmuje m.in.: dowolne prace programistyczne, licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązań cyfrowych, zakup sprzętu komputerowego związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych.

Dotacja na cyfryzację

Dotacja przeznaczona jest na wprowadzenie rozwiązań cyfrowych obejmujących: automatyzację procesów w przedsiębiorstwie, pracę zdalną, wykorzystania rozwiązań chmurowych, wykorzystania sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwo, e-commerce, zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa czy marketingu internetowego.

Nabór wniosków potrwa aż do 20 października 2021 r.