Boty konwersacyjne przemówią do klientów z nowego centrum OEX VCC w Rzeszowie

Spółka Voice Contact Center (VCC) w 2022 roku rozpoczęła współpracę m.in. z firmą Tauron Obsługa Klienta, niemiecką marką meblową Loberon, siecią bezobsługowych wypożyczalni rowerów Nextbike oraz CCC.

- Wybór Rzeszowa jako kolejnej lokalizacji centrum operacyjnego poprzedziliśmy badaniem potencjału rekrutacyjnego i możliwości pozyskiwania specjalistów do obsługi w języku polskim, ale również w językach obcych. Podobnie jak w przypadku Lublina, gdzie działają już dwa nasze centra, Rzeszów przyciąga wielu studentów, dla których praca w contact center jest atrakcyjna ze względu na elastyczność i możliwość dostosowania grafiku – mówi Krzysztof Banaś, Operations & Client Director w VCC. - Oferujemy również wiele szkoleń, które pozwalają szybko poznać specyfikę naszych systemów i technologii - dodaje.

Contact center vs open space

Wynajęty na centrum operacyjne lokal o powierzchni 330 mkw. usytuowany jest w ścisłym centrum Rzeszowa, w Karowa Office przy ul. Rejtana. Pomieszczenia odpowiednio zaaranżowane i dostosowane do potrzeb contact center.

- Chcemy być atrakcyjnym pracodawcą, dlatego staramy się, aby powierzchnie biurowe i operacyjne odpowiadały wymaganiom zatrudnionych osób oraz przyciągały pracowników, którzy identyfikują się z naszą kulturą organizacyjną i zostaną z nami na dłużej. Ważne jest dla nas, aby contact center nie było zatłoczonym open space, ale było nowoczesne, funkcjonalne i zapewniało komfort pracy konsultantom. Chcemy, aby nasi pracownicy mieli przestrzeń, wygodne pomieszczenia socjalne oraz strefę relaksu – komentuje Krzysztof Banaś.

Biuro OEX VCC w Rzeszowie (fot. mat. pras)

W planie jest powiększanie rzeszowskiego oddziału oraz rekrutacja kolejnych konsultantów. Aktualnie przygotowano 50 stanowisk operacyjnych. Voice Contact Center posiada również biura w Warszawie, Łodzi oraz w Lublinie. Łącznie z nowo otwartym biurem w Rzeszowie, firma dysponuje 915 stanowiskami contact center i współpracuje z blisko 1500 specjalistami. Od momentu rozpoczęcia pandemii spółka wprowadziła model pracy zdalnej, a potem hybrydowej.

- Praca zdalna była początkowo koniecznością, a później stała się popularną, a często wręcz pożądaną przez konsultantów formą realizacji usług. Wdrożyliśmy takie rozwiązania z powodu pandemii, ale obecnie postrzegamy taki model jako oczekiwany przez pracowników, a jednocześnie wydajny i skuteczny. Zwiększa to również naszą elastyczność i możliwość szybkiego zwiększania skali operacyjnej. W sytuacji, gdy jest to możliwe i akceptowane przez naszych klientów, staramy się taką możliwość zapewniać. Kluczową wartością, jaką kierujemy się we współpracy z naszymi klientami jest jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług, co wymaga wdrożenia odpowiednich standardów pracy zdalnej – tłumaczy Krzysztof Banaś.

Autorskie boty konwersacyjne

Praca zdalna była jednym z zagadnień poruszonych w badaniu przeprowadzonym przez VCC wśród menadżerów odpowiedzialnych w swoich organizacjach za obszar CX. Z opublikowanego przez spółkę raportu Trendów Customer Experience wynika, że respondenci są zgodni co do faktu, że ten model współpracy pozostanie w zespołach obsługi klienta. Ponad 50% ankietowanych wskazało, że przyjmie się na stałe. Pozostali łączyli możliwość pracy zdalnej z takimi czynnikami jak wyniki konsultanta, praca zmianowa, czy okoliczności takie jak pandemia.

Voice Contact Center należy do grupy kapitałowej OEX. VCC oferuje prowadzenie biur obsługi klienta wspieranych często przez autorskie boty konwersacyjne. Firma prowadzi wielokanałową obsługę klientów nie tylko po polsku, ale też w wielu językach obcych.

OEX to grupa kapitałowa specjalizująca się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona jej klientów należą polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Grupę tworzy kilkanaście spółek, które zatrudniają łącznie ponad 1,4 tys. osób. Spółka OEX od 2005 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.