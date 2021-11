Boże Narodzenie – wyzwanie dla branży logistycznej

Według raportu „Zakupy świąteczne 2020” firmy Deloitte niemal 30% świątecznego budżetu Polacy zostawiają w sklepach między 15 a 24 grudnia. Czy w tym roku musimy kupować już teraz, żeby nie martwić się w grudniu o brak prezentów dla najbliższych? To, czy dostaniemy nasze paczki i prezenty na czas zależy w dużej mierze od sektora logistyki, który obecnie mierzy się z wieloma wyzwaniami.

Sytuacja na świecie a polskie Święta

Alarmująca sytuacja występuje głównie na rynkach amerykańskim i brytyjskim – już dziś przewiduje się, że wiele produktów, w tym elektronika, odzież, meble czy zabawki nie dotrze do sklepów przed Świętami. Niestety produkty, o których mowa, to także częsty wybór Polaków. Tymczasem pojawiają się informacje o opóźnieniach w produkcji w wielu europejskich zakładach oraz o braku odpowiednich komponentów sprowadzanych z Azji. Dodatkowo branża logistyczna odczuwa niedobór kontenerów – koszt ich transportu wzrósł czterokrotnie w ciągu dwóch lat. W Polsce skutki problemów produkcyjnych i logistycznych nie są jeszcze tak odczuwalne, choć wiele firm informuje o swoim trudnym położeniu – opóźnienia w dostawach zgłaszają zwłaszcza detaliści i producenci. Eksperci nie wykluczają, że przed Świętami mogą wystąpić braki w zaopatrzeniu sklepów.

- Pamiętajmy, że współczesny rynek to system naczyń połączonych. Problemy na jednym końcu globu mogą dotknąć dostawców na innym kontynencie. Zatory w amerykańskich portach wywołują opóźnienia na dalszych etapach transportu, a w pewnych okolicznościach kolejni spedytorzy nie mają wpływu na możliwość dotrzymania terminów. Tegoroczne przygotowania do Świąt radziłbym rozpocząć jak najwcześniej, by uniknąć w grudniu przykrej niespodzianki – mówi Arkadiusz Glinka, dyrektor ds. zarządzania produktem w C.H. Robinson Europe.

Przedświąteczny wzrost popytu

Jak wskazują raporty, ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost handlu online, a dodatkowo końcówkę roku tradycyjnie charakteryzują liczne zakupy – nie tylko z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale także Black Friday, Cyber Monday i Mikołajek. Duże zakłócenia w realizacji łańcuchów dostaw i zastoje u producentów mogą stać się koszmarem tegorocznego okresu świątecznego.