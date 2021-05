Brak narzędzi analitycznych to dla detalisty zyski niższe o 18 proc.

fot. analiza zachowań konsumentów to podstawa działań detalistów

Żeby przyciągać klientów, polscy detaliści muszą stawiać na optymalizację kampanii za pomocą rozwiązań analitycznych. Z raportu SAS Institute „Optymalizacja i zarządzanie promocją w branży handlowej w Polsce” wynika, że wiele firm wciąż nie korzysta z dobrodziejstw cyfryzacji, przez co osiąga zyski niższe nawet o 18 proc. oraz o 21 proc. mniejszą rentowność.

Według raportu 91 proc. specjalistów z branży detalicznej uważa, że inwestowanie w analitykę predykcyjną, kalendarz promocji, automatyczne określenie poziomów cenowych i bieżący monitoring jest kluczowe dla przychodów firmy. Tymczasem z badania SAS Polska i Movens Capital wśród przedstawicieli 30 największych sieci handlowych w Polsce, wynika, że co trzecia firma organizuje promocje bez narzędzi cyfrowych.

Z badania wynika, że 60 proc. firm optymalizuje kampanie za pomocą dedykowanych technologii, a co trzecia organizacja uważa, że korzyści z tych działań są wyższe niż koszty. - Według naszych szacunków wdrożenie systemów optymalizacji i zarządzania danymi pozwoli firmom uniknąć od 40 do 60 proc. strat ponoszonych w wyniku nieefektywnych promocji. Wydatki na promocję firmy to nawet 20-30 procent przychodów ze sprzedaży, a blisko połowa pieniędzy na promocje jest marnowana, ponieważ firmom brakuje spójnej strategii w obszarze zarządzania kampaniami. Niewiele z tych akcji przynosi założone efekty, a to generuje straty – mówią autorzy raportu.

Respondenci badania w większości przyznają, że promocje w ich firmach nie są dobrze przemyślane. Ich zdaniem sporo zbędnej pracy można uniknąć dzięki automatyzacji. W przypadku połowy ankietowanych firm w kampanie jest zaangażowanych od 5 do 20 osób. Z kolei do najbardziej czasochłonnych zadań należą dobór produktów do promocji, przygotowanie harmonogramu działań oraz określenie optymalnych cen. Tymczasem systemy analityczne pozwalają przekształcić manualne procedury w sprawnie funkcjonujący organizm, a szczegółowa analiza wyników poprzednich akcji promocyjnych pozwala lepiej przygotować strategie cenowe, spersonalizować przekaz i zoptymalizować koszty.

Raport dowodzi, że polscy detaliści wciąż podchodzą z rezerwą do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w promocji produktów. 46 proc. respondentów nie zastanawiało się jakie technologie powinny wprowadzić. Jednocześnie wątpią, czy automatyczne rozwiązania przyniosą firmie wymierne korzyści

Wykorzystanie sztucznej inteligencji, narzędzi modelowania cen i zachowań konsumentów przez sieci handlowe na polskim rynku jest tylko kwestią czasu. W wyścigu o klienta i zwiększanie przychodów zwyciężą ci, którzy wdrożą te rozwiązania jako pierwsi.