Brakuje wykwalifikowanych pracowników magazynowych i kierowców

Jakie trendy będą wpływać na branżę logistyczną?

Zdaniem Bartosza Górnego będziemy świadkami dużej automatyzacji oraz cyfryzacji procesów logistycznych. - Pozwoli to na odciążenie pracowników magazynowych i usprawnienie pracy, co w konsekwencji zaowocuje znacznym wzrostem wydajności. Biorąc pod uwagę szybkość, z jaką w tej chwili rozwijają się firmy logistyczne oraz wymagania, jakie są na te firmy nakładane w dobie rozwoju e-commerce, jest to jedyne możliwe wyjście, poza ewentualnym pozyskiwaniem pracowników z krajów trzecich. Mając jednak na uwadze globalny spadek demograficzny, mogłoby to być rozwiązanie krótkoterminowe. Pracownik już teraz staje się zasobem, którego pozyskanie wiąże się dużymi trudnościami, a trend ten nadal postępuje. W przyszłości możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie przewaga negocjacyjna w stosunkach pracownik - pracodawca jeszcze bardziej przechyli się na korzyść tego pierwszego - uważa ekspert QSL Polska.

Bartosz Górny, dyrektor personalny QSL Polska, fot.mat. pras.

Jak rekrutuje QSL Polska?

- Quick Service Logistics Polska wdraża obecnie nowe rozwiązania oparte na bezpośrednim pozyskiwaniu pracowników, zarówno za pośrednictwem agencji zewnętrznych, jak i rekruterów wewnętrznych. Korzystamy z nowych rozwiązań technologicznych, na przykład platformy dla pracowników tymczasowych TIKROW czy rekrutacji za pośrednictwem LinkedIn - wyjaśnia Bartosz Górny.

I dodaje: - Pracownicy w QSL Polska przechodzą okres wdrożeniowy, jego długość zależna jest od stanowiska i szybkości, z jaką pracownik jest w stanie przyswajać nowe informacje. Prowadzimy też regularne szkolenia, mające na celu utrzymanie wydajności, jakości i bezpieczeństwa pracy. Pozyskanie pracowników operacyjnych do pracy w logistyce stało się w ostatnich latach bardzo trudne, zarówno ze względu na duży wzrost podaży pracy w tym sektorze, jak i problemy demograficzne, z którymi boryka się polska gospodarka. Sama praca w logistyce, szczególnie w działach operacyjnych, jest traktowana na równi z pracą w produkcji czy działalności kurierskiej.