Brytyjska sieć sklepów spożywczych optymalizuje operacje transportowe

Asda, trzecia co do wielkości sieć sklepów spożywczych w Wielkiej Brytanii, wdroży rozwiązanie branżowe “Perfect Logistics” od Dassault Systèmes, aby zoptymalizować usługi transportowe do swoich sklepów, dostawców i odbiorców przesyłek oraz umożliwić zespołowi logistycznemu wprowadzanie kolejnych innowacji w ofercie usługowej.