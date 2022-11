Budowanie lojalności a omnichannel. Jakie kierunki obrać?

O tym z jakimi wyzwaniami mierzą się polskie sklepy i sieci handlowe obsługujące miliony transakcji mówi raport „2022 Loyalty Report" opracowanym przez Spartavity. Najważniejsze wnioski z raportu to:

57% ankietowanych firm oferuje klientom mobilną aplikację lojalnościową

29% firm korzysta z programu lojalnościowego w modelu omnichannel

Zniżki są najchętniej stosowanym mechanizmem lojalnościowym

Badane firmy kontaktują się ze swoimi klientami głównie przez e-mail, SMS-y oraz powiadomienia PUSH

63% ankietowanych ekspertów uważa, że to komunikacja odgrywa kluczową rolę w budowaniu relacji z konsumentami

Głównym celem „2022 Loyalty Report" było zbadanie nastrojów, poziomu zadowolenia i skuteczności prowadzenia działań lojalnościowych opartych na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych. Respondenci, którzy pochodzą z największych firm i sieci handlowych w Polsce i są zawodowo związani z tworzeniem, wdrażaniem i zarządzaniem programami lojalnościowymi, opowiedzieli też o najważniejszych trendach i podzielili się opinią na temat branży lojalnościowej.

Budowanie lojalności a omnichannel

Tylko 29% badanych przez Spartavity osób przyznało, że ich firma, sklep lub organizacja korzysta z programu lojalnościowego w modelu omnichannel. To oznacza, że pozostałym nadal trudno jest sprostać wymaganiom nowoczesnego klienta, który potrzebuje możliwości swobodnego poruszania się pomiędzy kanałami i korzystania w nich z benefitów proponowanych mu w programie lojalnościowym.

– Każdy biznes, któremu nie jest obce pojęcie customer experience, musi dziś dążyć do wprowadzenia w swojej strategii sprzedaży modelu w pełni omnichannelowego – mówi Filip Zajdel, Business Development Manager w Spartavity. – Właśnie dlatego tak istotne jest posiadanie dobrego systemu do zarządzania programem. Dobrego, czyli takiego, który sprawnie integruje poszczególne punkty i tworzy tym samym zunifikowany i zautomatyzowany ekosystem działający w trybie realtime. Dobry to też taki, który nie ma ograniczeń możliwości integracji i rozwoju.

Aplikacja i landing page

Z badania Spartavity wynika także, że dziś już prawie żadna z firm nie stosuje – jeszcze niedawno bardzo popularnych – papierowych formularzy rejestracji do programów lojalnościowych. 71,4% badanych osób używa do tego celu specjalnie zbudowanej strony internetowej (landing page'a) lub aplikacji mobilnej.

Aplikacje mobilne do programów lojalnościowych posiada 57% ankietowanych firm.

– To wciąż za mało – komentuje Filip Zajdel. – Zadowolony klient to taki, który dostaje od firmy nie tylko oczywiste poniekąd już dziś zniżki i promocje, ale też pozytywne przeżycia i emocje, które może dać dobrze zaprojektowana i wdrożona aplikacja mobilna. Wtedy jest bardziej skłonny polecić daną markę znajomym.

– Zanim firma wybierze konkretne mechanizmy lojalnościowe, jej eksperci muszą zastanowić się nad tym, jakie interakcje chcą nawiązać ze swoją bazą klientów – mówi Aleksander Kubicki, dyrektor marketingu w Spartavity. – Podstawą sukcesu programu lojalnościowego jest dobrze opracowana i dopasowana do niego strategia marketingowa.

Z badania Spartavity wynika, że to zniżki są najczęściej stosowanym mechanizmem lojalnościowym. Na co dzień w swoich programach używa ich prawie 65% firm. Warto jednak bliżej przyjrzeć się trochę bardziej skomplikowanym metodom angażowania, na przykład systemowi zdobywania poziomów, który tworzy wrażenie ekskluzywności poprzez opcje systematycznego wspinania się na coraz wyższe stopnie uczestnictwa w programie.

Co ważne, aż 90% ankietowanych firm rozważa zmiany i unowocześnienia w swoich programach lojalnościowych, np. wprowadzenie nowych mechanizmów i metod angażowania uczestników.