Był Edison, jest EDITEL Polska. Austriacki gigant chce powalczyć o polski rynek  

Grupa Kapitałowa EDITEL to jeden z największych w Unii Europejskiej operatorów komunikacji EDI, technologii wykorzystywanej do automatyzacji i natychmiastowej wymiany danych między firmami. Służy ona m.in. do przesyłania i przetwarzania zamówień oraz e-faktur w czasie rzeczywistym, dzięki samodzielnej komunikacji systemów informatycznych, bez potrzeby ingerencji człowieka.

Spore zmiany

Firma z siedzibą w Wiedniu działa od blisko 40 lat i łączy ponad 20 tys. firm w Europie z branży handlowej, produkcyjnej, motoryzacyjnej a także finansowej czy zdrowotnej. To m.in. L’Oreal, Metro, Spar, Toyota, PepsiCo czy Rewe do którego należą takie marki jak Rewe, Billa oraz Penny. W 2019 r. firma przejęła większościowy pakiet Edisona, umacniając swoją pozycję na rynku Europy Środkowo - Wschodniej. Jednak dopiero w tym roku zdecydowała się postawić krok dalej, przeprowadzić pełny rebranding i powalczyć mocniej o klientów w Polsce.

- Już od dawna myśleliśmy o ekspansji w Polsce. Dzisiaj to bardzo perspektywiczny rynek. Tutejsze firmy coraz częściej działają lub wkrótce zamierzają rozpocząć działalność na rynkach zagranicznych, na których muszą spełniać określone standardy technologiczne. Jednocześnie nowe regulacje prawne i obowiązek elektronicznego fakturowania w relacjach b2b, sprzyja wdrażaniu rozwiązań automatyzujących wymianę danych, także w relacjach transgranicznych. My jesteśmy w stanie w tym pomóc. Połączenie kompetencji Edisona, znajomości przez firmę lokalnego rynku i przygotowania do obsługi KSeF z naszym know-how i paneuropejskim zasięgiem sprawiają, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem nie tylko dla polskich eksporterów i międzynarodowych firm działających w Polsce, ale także wszystkich tych, które myślą o automatyzacji wymiany danych - tłumaczy Gerd Marlovits, Dyrektor Generalny EDITEL Austria.

Notowany na GPW od 2012 r. Edison, od teraz formalnie działający pod nazwą Editel Polska od blisko 30 lat świadczy usługi elektronicznej wymiany danych (EDI). To pierwszy operator tej technologii w Polsce i członek konsorcjum PEF Expert świadczący usługi brokera Platformy Elektronicznego Fakturowania dla firm dostarczających usługi dla administracji publicznej. Obsługuje takie firmy jak Castorama, Fakro, Dawtona, Grupa Paradyż, Inglot czy Pharma Nord.

Międzynarodowy zasięg

Dzięki dołączeniu do grupy EDITEL, klienci polskiej firmy zyskują dostęp do połączeń międzynarodowych na szeroką skalę — austriackie przedsiębiorstwo posiada swoje oddziały w Chorwacji, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, działa także w innych krajach.

- Wyobraźmy sobie producenta nabiału, który chce, aby jego mleko trafiło do Czech. Zagraniczni kontrahenci, np. sieci handlowe wymagają przesyłania dokumentów handlowych z wykorzystaniem standardu EDI. Dzięki nam polscy przedsiębiorcy bez problemu skomunikują się z partnerami biznesowymi zza granicy i spełnią ich wymagania. I choć już od lat obsługujemy transgraniczną wymianę danych, to dzięki EDITELowi do naszego lokalnego doświadczenia dokładamy sieć w całej Europie, którą dysponuje nasz właściciel - tłumaczy Tomasz Kuciel, prezes zarządu Editel Polska.

Rozwój rynku i KSeF

Editel Polska chce wesprzeć w automatyzacji wymiany danych nie tylko polskich eksporterów i zagraniczne sieci działające w Polsce. Chce dostarczać także na szeroką skalę rozwiązania do obsługi KSeF, czyli Krajowego Systemu e-Faktur. Szacuje się, że w Polsce z technologii EDI korzysta zaledwie kilka procent firm. Niewiele więcej z automatycznych faktur elektronicznych.

To jednak wkrótce się zmieni. Już za mniej niż rok obowiązkowy stanie się dla wszystkich przedsiębiorców Krajowy System e-Faktur (KSeF). Od lipca 2024 r. papierowe faktury, które znamy, przejdą do historii, a zastąpią je e-faktury. Editel Polska postrzega nowe regulacje jako biznesową szansę, ale też impuls, który przyśpieszy wprowadzanie elektronicznej wymiany danych.

- Jesteśmy już przygotowani do obsługi wszystkich firm, które chcą dostosować proces fakturowania do wymogów nowych regulacji. Mamy tę przewagę np. nad dostawcami systemów IT, że nasza technologia jest uniwersalna i jest w stanie, niejako z automatu, obsłużyć wszystkie dostępne rozwiązania software’owe. Za jej pośrednictwem EDI można też przesyłać nie tylko e-faktury, ale także inne dokumenty handlowe między firmami – przekonuje Tomasz Kuciel z Editel Polska.