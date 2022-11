Canpack wyprodukuje więcej wieczek do puszek napojowych w Brzesku

Dzięki tej inwestycji Canpack FPN Brzesko będzie mógł zwiększyć swoje obecne zdolności produkcyjne aluminiowych wieczek do puszek napojowych do ponad 12 mld rocznie, z potencjałem dalszego wzrostu w przyszłości.

Inwestycja o wartości 50 mln dol.

Najnowszy projekt inwestycyjny Canpack w Brzesku jest projektem typu brown-field, w ramach którego zastąpiono wybudowane w późnych latach 60. hale nowoczesnym kompleksem budynków. Nowa, rozbudowana infrastruktura obejmuje 5 600 mkw. centrum produkcyjnego wraz

z magazynem na surowce. Dodatkowo, dzięki renowacji istniejącego magazynu, uzyskano kolejne 2 000 mkw. powierzchni produkcyjnej.

Inwestycja o łącznej wartości 50 mln dol. przyczyni się do dalszego rozwoju branży opakowaniowej w regionie europejskim i poza nim, przy jednoczesnym wsparciu lokalnego rynku pracy. Docelowo otwarcie nowych linii produkcyjnych przyniesie 50 bezpośrednich miejsc pracy w Brzesku, w którym Canpack zatrudnia łącznie ponad 1 300 osób w swoich zakładach produkcyjnych i biurach. Pełne uruchomienie linii planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku, jednak warto zaznaczyć, że część produkcji jest już realizowana.

Strategiczna decyzja lokalizacyjna

- Wybór Brzeska jako miejsca tej inwestycji wynika ze strategicznej decyzji o ulokowaniu produkcji w jednym z naszych czterech centrów specjalizujących się w produkcji wieczek - mówi Małgorzata Podrecka, wiceprezes spółki Canpack.

- Jestem dumny z tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć w tak krótkim, 18-miesięcznym czasie. Inwestycja da nam lepszą pozycję biznesową do obsługi zamówień naszych klientów nie tylko w Polsce czy Europie, ale także na całym świecie – ocenia Petr Kubenka, General Manager Aluminium Can Division Poland.

Canpack jest jednym z największych pracodawców w Brzesku.

- Firma od wielu lat daje zatrudnienie kolejnym pokoleniom Brzeszczan i aktywnie wspiera lokalną społeczność. Nowa inwestycja przyniesie nie tylko kolejne bezpośrednie miejsca pracy, ale przyczyni się również do wzrostu w całym lokalnym łańcuchu wartości, w tym wzrostu zatrudnienia w firmach obsługujących zakład produkcyjny. To wszystko będzie poważnym impulsem dla rozwoju naszej lokalnej gospodarki – komentuje Burmistrz Brzeska, Tomasz Latocha.