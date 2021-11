Carrefour rusza z nowym formatem bez kas. W sklepie Flash zakupy i płatność zajmą 20 sekund

60 kamer, 2000 czujników

Carrefour Flash 10/10 to zaawansowany technologicznie sklep bez kas. Kamery i czujniki rejestrują produkty, które konsumenci wkładają do swoich toreb. W strefie kasy klienci muszą jedynie potwierdzić listę produktów i zapłacić za zakupy.

Jak to działa? Na sklepowych półkach wbudowanych jest sześćdziesiąt kamer HD i prawie 2000 czujników. Pozwalają one na anonimowe śledzenie klientów w postaci wirtualnego awatara, który jest im przypisywany zaraz po wejściu do sklepu. Produkty, które wybierają, są również automatycznie wykrywane, a następnie dodawane do wirtualnego koszyka.

Przeczytaj także: 36 nowych najemców w galeriach Carrefoura

Kiedy klienci skończą zakupy, kasują swój koszyk i płacą zbliżeniowo. Skanując kod QR od razu otrzymują elektroniczne pokwitowanie. Dla klientów, którzy chcą zapłacić gotówką, dostępna jest również automatyczna kasa.

Flash otwarty po roku testów

Sklep Flash 10/10 to sklep testowy, w którym dostępny jest limitowany dzienny asortyment 900 produktów. Nazwa konceptu oznacza obietnicę, że klienci potrzebują tylko „10 sekund na zakupy i 10 sekund na zapłacenie”. Sklep high-tech nie jest bezzałogowy: zatrudnia czterech pracowników, którzy prowadzą placówkę. Odpowiadają również za przygotowywanie zamówień online, gdyż sklep jest również punktem „click&collect”.

To nie pierwszy sklep bezgotówkowy Carrefoura. Taki koncept działa już w Dubaju, gdzie jest prowadzony przez partnera franczyzowego, Majida Al Futtaima. Jeśli chodzi o technologię, Carrefour współpracuje z AiFi, specjalistą od sklepów bezobsługowych. Otwarcie w Paryżu jest wynikiem ponad rocznego testu w siedzibie Carrefoura w Massy.