Carrefour wdrożył systemy chmurowe od SAP

Celem belgijskiego oddziału Carrefoura jest pozycja światowego lidera w dziedzinie handlu elektronicznego artykułami spożywczymi. By to osiągnąć, sieć supermarketów zdecydowała się zastąpić niespójny krajobraz e-commerce jedną, przyjazną dla użytkownika platformą zakupową.

Firma wdrożyła rozwiązania SAP Commerce Cloud oraz SAP Customer Data Cloud, w efekcie notując wyższy współczynnik konwersji (customer conversion rate), więcej transakcji online, a także zwiększony ruch na stronie internetowej. Za sprawą szybkiego i intuicyjnego doświadczenia cyfrowego konsumenci mogą wybierać spośród około 30 000 artykułów oraz zamawiać produkty z możliwością dostawy lub odbioru w sklepie.

Carrefour stawia na chmurę

Carrefour kontynuuje swoją transformację w kierunku rozwiązań opartych na chmurze i migracji różnych technologii do modelu „One Carrefour”. Obecnie istnieją podstawy do stworzenia przyszłościowego ekosystemu wykorzystującego rozwiązania SAP.



Spójna platforma handlowa to także droga Carrefour do osiągnięcia odporności biznesowej poprzez możliwość błyskawicznego reagowania na szybko zmieniające się oczekiwania klientów. Scalenie różnych stron internetowych i aplikacji mobilnych w ramach jednego rozwiązania oznacza efektywniejsze zakupy – chociażby lepsze filtrowanie produktów między innymi dzięki zintegrowanemu zarządzaniu informacjami o towarach. Poziom oferowanego customer experience wpływa też bezpośrednio na decyzje kupujących. Według najnowszych danych CGS obecnie 30 proc. klientów jest skłonnych zapłacić więcej za doskonałą obsługę, co stanowi wzrost o 6 proc. w stosunku do roku 2019 roku.

Klienci oczekują, że proces zakupu w sieci będzie szybki i bezproblemowy niezależnie od pory dnia czy okoliczności, a także urządzenia. Spełnienie tych warunków przesądza o przewadze konkurencyjnej oraz zwiększa poziom lojalności konsumentów wobec marki. Carrefour Belgium udało się przekształcić wizję spójnej platformy handlu elektronicznego w rzeczywistość. By usprawnić sprzedaż i dotrzymać kroku dynamicznym zmianom rynkowym, firma postawiła na stabilne środowisko chmurowe. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu sieć może lepiej poznać swoich klientów i z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na ich potrzeby - mówi Dorota Zaremba, dyrektorka sprzedaży ds. sektora MŚP, wiceprezeska zarządu SAP Polska.