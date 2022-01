Carrefour zainwestuje 100 tys. euro w cztery polskie startupy

Startupy otrzymały łącznie 100 tys. euro, które zostaną przeznaczone na rozwój produktu, marketingu, sprzedaży oraz pozyskanie inwestorów.

Międzynarodowa Fundacja Grupy Carrefour co roku wspiera organizacje zajmujące się transformacją żywieniową opartą na współpracy. Instytucja koncentruje się między innymi na walce z wykluczeniem społecznym, zbiórkach żywności, rozwoju gospodarstw rolnych, czy wspieraniu zawodów związanych z gastronomią.

W tym roku Fundacja po raz pierwszy wspiera polskie inwestycje w nowe technologie, które mają obniżyć wpływ żywienia na środowisko.

Fundacja Carrefour przekazała granty o łącznej wysokości 100 tys. euro czterem polskim startupom działającym w obszarze foodtech – Food Jack, KuMin.Sys, Nielone oraz Yoush. Operatorami grantu są Fundacja Inkubator Technologiczny, która prowadzi program Youth Business Poland oraz program akceleracyjny dla startupów foodtech.ac, w którym wzięły udział wszystkie cztery innowacyjne spółki.

Innowacyjne przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju otrzymają także indywidualne wsparcie mentoringowe doświadczonych ekspertów z sektora foodtech. Młode spółki mogą też liczyć na wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z branżowymi partnerami. Dzięki temu łatwiej im będzie rozwijać produkty, zainteresować nimi konsumentów oraz przyciągnąć inwestorów, których finansowanie umożliwi dalszy rozwój startupów.

Food Jack, KuMin.Sys, Nielone oraz Yoush

Food Jack to roślinna alternatywa dla mięsa na bazie jackfruita (egzotycznego owocu nazywanego po polsku chlebowcem). To zdrowy produkt, zawierający witaminy, minerały oraz przeciwutleniacze, który przypomina w wyglądzie i smaku szarpaną wołowinę. Food Jack prowadzi obecnie sprzedaż już przyprawionych i gotowych do spożycia zestawów we własnym sklepie internetowym. Docelowo chce być szeroko dostępny w sklepach detalicznych, a także stanowić bazę dla dań w wegańskich i wegetariańskich restauracjach. Prowadzi też zaawansowane prace R&D, by rozwinąć swoją ofertę o zamienniki mięsa i ryb oraz dania typu convenience.