Carrefour zyska dostęp do technologii w e-grocery dzięki partnerstwu z Food-X Technologies Inc. 

Grupa Carrefour ogłosiła strategiczne partnerstwo z Food-X Technologies Inc., kanadyjską firmą, która opracowała najnowocześniejszą technologię do zarządzania zamówieniami żywności online. Jak ocenia Carrefour, partnerstwo to pozwoli poprawić produktywność i rentowność operacji handlu elektronicznego, a także obsługę klienta cyfrowego.

W ramach umowy na wyłączność, początkowo obejmującej rynek belgijski, Carrefour do połowy 2021 r. zintegruje w trybie SaaS (oprogramowanie jako usługa) pakiet oprogramowania Food-X Technologies obejmujący całe spektrum funkcjonalności, od przyjęcia zamówienia po dostawę ostatniej mili, w tym:

- interfejsy programowania aplikacji (API), umożliwiające ulepszanie funkcjonalności oferowanych klientom w serwisie;

- zaawansowany system planowania i harmonogramowania zamówień oparty na sztucznej inteligencji;

- zarządzanie operacjami dla świeżych i lokalnych produktów;

- inteligentne algorytmy pakowania optymalizujące wykorzystanie przestrzeni w pojazdach dostawczych;

- dynamiczną i wydajną technologię zarządzania trasami;

- zrównoważone praktyki, przewidujące redukcję ilości odpadów, opakowań z tworzyw sztucznych oraz stosowanie pojemników wielokrotnego użytku, zgodnie z celami programu Carrefour „Act for Food”.

Carrefour zbuduje w Belgii swoje centrum przygotowania pierwszego zamówienia. Będzie dostarczać produkty do sklepów oferujących usługę „click and collect”, a także zapewni dostawę do domu, obejmując tym samym całe terytorium kraju i umożliwiając Carrefour Belgium pozyskanie nowych klientów.



Firmy planują rozszerzyć współpracę na inne obszary geograficzne. Jak informuje Carrefour, technologia Food-X będzie mogła być wdrażana nie tylko w magazynach, ale także w sklepach (tzw. modele „hybrydowe”). Carrefour i Food-X zacieśni również współpracę w zakresie technologii i rozwoju odpowiedzialnych praktyk handlu elektronicznego.