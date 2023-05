W 2013 roku Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała pierwszy kongres płatniczy. Dwa lata później kongres stał się wydarzeniem międzynarodowym i przeniósł się do hotelu Sheraton. Obok gości z zagranicy nowością trzeciej edycji były statuetki eDukatów, wręczane za szczególne dokonania w branży płatniczej.

Nowy rozdział w rozszerzonej formule

Za nami X jubileuszowa edycja Cashless Congress. To były wyjątkowe dwa dni na przełomie maja i czerwca 2022 roku, podczas których mieliśmy okazję posłuchać wielu najlepszych ekspertów z branży. Nie obyło się bez podsumowania tego co wydarzyło się w branży w ostatnich 10 latach, a wydarzyło się bardzo dużo! Dziesięć lat historii Cashless Congress to przede wszystkim tysiące uczestników, setki panelistów i prelegentów, blisko 100 wręczonych eDukatów. To marka ceniona na rynku i corocznie przyciągająca najważniejszych ekspertów z Polski i Europy, której partnerami są podmioty szczególnie zasłużone dla rozwoju usług płatniczych. Jedyna konferencja łącząca biznes, administrację publiczną, technologie, prawo i naukę.

Zbliżająca się XI edycja to nowy dekada w dotychczasowej działalności Kongresu, to nowy rozdział w rozszerzonej formule, dlatego kongres odbędzie się pod nową nazwą - XI Cashless Congress Digital Era. Właśnie idea cyfrowych rozwiązań szczególnie zagości podczas nadchodzącej edycji. Nowe technologie wpisały się w branżę cashless na stałe. Jak bardzo mogliśmy zaobserwować już podczas poprzednich edycji, gdzie udział przedstawicieli firm związanych z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań na rynku usług finansowych wynosił 24% wszystkich uczestników X Cashless Congress.

W 2023 czekać będzie na Was około stu panelistów i prelegentów, kilkadziesiąt paneli i prezentacji na dwóch równoległych scenach kongresowych, uroczysta Gala z nagrodami branżowymi dla najlepszych z najlepszych za ostatni rok, a także networking niespotykany nigdzie indziej w takiej skali.

XI Cashless Congress Digtal Era

Podczas dwóch dni poruszone zostaną najważniejsze i aktualne tematy, odbędą się dyskusje w gronie ekspertów. Kongres rozpocznie panel: Płatności bezgotówkowe dziś i jutro, czyli skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. Będziemy mogli także dowiedzieć się więcej m.in. w zakresie Kierunku zmian PSD2 i prac nad PSD3; Bezgotówkowych i cyfrowych modeli obsługi klientów administracji publicznej na przykładzie rozwoju funkcjonalności aplikacji mObywatel; Merchant 5.0, czyli jak budujemy obsługę konsumentów i przedsiębiorców w coraz bardziej cyfrowym świecie i w obliczu dynamicznego rozwoju e-usług; Cyfrowym euro – lesson learned dla Polski.

Dodatkowo czekają nas niezwykle aktualne tematy podczas paneli: „E-commerce, czyli jak poprawiać doświadczenie konsumentów tej dynamicznie rozwijającej się części naszego rynku”; „etyce nowych technologii – definicji granic, których ludzkość nie powinna przekraczać”; „Synergii metaverse i płatności bezgotówkowych – wizji nowoczesnych technologii za 10 lat”, czy także – „Leadership kobiet w biznesie płatniczym i nie tylko – narzucane parytety czy naturalny proces?”.

Pierwszego dnia Kongresu odbędzie się już V edycja konkursu dla Startupów, podczas której 5 finalistów zaprezentuje się szerokiej publiczności Kongresu. Wieczór z kolei uświetni uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną statuetki eDukatów za największe osiągnięcia w branży dla w ostatnim roku oraz zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu „Cashless Congress 4startups”.

To tylko część tematów, nad którymi pochylą się paneliści, ale i uczestnicy Kongresu. XI Cashless Congress Digtal Era to gwarancja wyjątkowych debat, najlepszych ekspertów rynkowych i bardzo dużo spotkań z profesjonalistami z branży płatniczej – Cashless Congress to najlepsza okazja, żeby posłuchać, zapytać i usłyszeć odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Spotkajmy się wszyscy 30-31 maja w hotelu Intercontinental podczas XI Cashless Congress Digital Era, by dyskutować nad kierunkiem rozwoju branży, usług finansowych i cyfrowych rozwiązań.

