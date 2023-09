Castorama produkuje dla siebie energię. Inwestycje idą w miliony

Castorama planuje dalsze inwestycje w fotowoltaikę

Inwestując w instalację fotowoltaiczną, Castorama Polska konsekwentnie rozwija energooszczędne rozwiązania mające na celu zwiększenie jej efektywności energetycznej. Panele fotowoltaiczne o mocy 50kW znajdują się już na dachach 55 sklepów, a także stały się obowiązkowym elementem wyposażenia nowo otwieranych obiektów, których właścicielem jest Castorama. Takie rozwiązanie wykorzystano również w warszawskiej siedzibie firmy, gdzie zastosowano ogniwa o mocy 25kW. W 2023 roku Castorama planuje instalację paneli w kolejnych 8 lokalizacjach. Natomiast do końca 2025 roku, ogniwa fotowoltaiczne o większej mocy 350kW mają pokryć także dachy centrów dystrybucyjnych największej sieci Home Improvement (DIY) w Polsce.

Castorama inwestuje w energię odnawialną, fot.mat. pras.

- Dotychczasowe prace instalacyjne udało nam się przeprowadzić bardzo szybko i sprawnie, gdyż mieliśmy do czynienia z obiektami łatwymi do przystosowania. Proces inwestycji w kolejnych obiektach jest bardziej skomplikowany i wymaga każdorazowo indywidulanego podejścia. Mamy do czynienia z obiektami starej daty, które nie są odpowiednio przystosowane, chociażby ze względu na konstrukcję dachów wymagających wzmocnień. Indywidualnie podchodzimy również do obiektów, których jesteśmy najemcą, a gdzie często mamy do czynienia z niewystarczającą powierzchnią potrzebną do tego typu inwestycji. – mówi Sławomir Miłosz dyrektor ds. budowlanych i technicznych Castorama Polska.

Od początku roku Castorama wyprodukowała energię dla dwóch pełnoformatowych sklepów

Dzięki instalacjom fotowoltaicznym, zaledwie od początku br. Castorama wyprodukowała ponad 1 800 000 kWh energii, co stanowi 7% całego jej zużycia. Jest to zasób pokrywający zapotrzebowanie dwóch pełnoformatowych sklepów Castoramy. Już w 2022 roku Castorama Polska poprawiła własną efektywność energetyczną, wykorzystując 100% zielonej energii, pozyskiwanej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Od 2016 roku sieć wykorzystuje również system BMS (Building Management System), automatyzujący procesy sterowania i monitorowania urządzeń sklepowych, gwarantujący oszczędność energii i dokładne raportowanie jej zużycia. Na terenie wszystkich sklepów Castorama stosowane jest również efektywne energetycznie oświetlenie LED.

- Inwestycja w fotowoltaikę, to element strategii zrównoważonego rozwoju, którą wdrażamy od lat. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możemy samodzielnie, na własne potrzeby, wytwarzać energię odnawialną. Pozwala nam to znacząco zmniejszyć ślad węglowy i zapewnić wymierne oszczędności. Już odnotowujemy pierwsze sukcesy, a to dopiero początek zmian w tym kierunku, które mam nadzieję zainspirują naszych klientów do tego typu energooszczędnych inwestycji w swoich domach – dodaje Sławomir Miłosz.

Dzięki energii słonecznej, Castorama może znacząco zmniejszyć szkodliwy wpływ na środowisko, przyczyniając się do realizacji celu grupy Kingfisher – osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do końca 2040 roku. Najnowsze statystyki Kingfisher wskazują, że emisja dwutlenku węgla w ramach operacji całej grupy, zmniejszyła się o 52,6% od 2016/2017 roku.

Co wiemy o Castoramie

Castorama Polska Sp. z o.o. uruchomiła swój pierwszy sklep w 1997 roku. Obecnie prowadzi sprzedaż w 99 sklepach w różnych częściach Polski. Zapewnia również klientom w całym kraju dostęp do oferty on-line. Spółka zatrudnia prawie 13 tys. pracowników. Castorama Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher plc, międzynarodowej spółki posiadającej 1470 sklepów w ośmiu krajach Europy.