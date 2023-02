CBRE będzie rozwijać sektor Data Center

Prawie 95 proc. firm planuje zwiększyć zaangażowanie kapitałowe w sektorze centrów danych – wynika z badania CBRE „Global Data Center Investor Sentiment Survey”.

Odpowiadając na to zapotrzebowanie CBRE powołało do nowej roli Agnieszkę Jankowską, która będzie odpowiedzialna za rozwój tej części biznesu.

– Centra danych to część rynku nieruchomości z ogromnym potencjałem wzrostu w Polsce. Pokazują to m.in. nasze globalne badania nastroju inwestorów. Bazując na dużym doświadczeniu w firmie i doskonałej znajomości rynku centrów danych, zdecydowaliśmy się powierzyć rozwój tego segmentu Agnieszce Jankowskiej, która przez ostatnie 1,5 roku współtworzyła zespół gruntów inwestycyjnych – mówi Łukasz Kałędkiewicz, Senior Director, Head of Advisory &Transaction w CBRE.

Kim jest Agnieszka Jankowska

Agnieszka Jankowska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Rynkiem nieruchomości zajmuje się od 16 lat. W 2010 roku dołączyła do zespołu CBRE obejmując stanowisko w dziale Portfolio Management, a w 2014 roku została szefową tego zespołu oraz Market Unit Leaderem na region Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie swojej kariery w CBRE przez ostatnie 1,5 roku była także odpowiedzialna za doradztwo klientom w procesach sprzedaży i kupna gruntów inwestycyjnych, rozwijając tę usługę. Od lutego br. Agnieszka Jankowska zajmuje się rozwojem usług doradczych CBRE w obszarze Data Center, wspierając jednocześnie zespół inwestycyjny w tematach związanych z pozyskiwaniem gruntów pod nowe projekty.