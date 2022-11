CCC: Aplikacja sprzedaje więcej niż e-sklep

Do dzisiaj aplikację CCC pobrano ponad 10 mln razy. Tutaj klienci znajdą modową ofertę, inspiracje znanych stylistów, ale także najnowocześniejsze technologie łączące świat online z tym rzeczywistym. Wyszukiwanie obrazem ułatwia znalezienie wymarzonego modelu obuwia – wystarczy zrobić mu zdjęcie. Po skorzystaniu ze skanera stóp esize.me w sklepie, na telefonie można sprawdzić rozmiar butów i zamówić je do domu. Splikacja mobilna CCC pozwala na skorzystanie z płatności odroczonych online i

w salonie – wygenerowany dzięki niej kod, pozwala zabrać zakupy do domu i zapłacić za nie później. Jest w niej też wirtualna przymierzalnia 3D.



Paweł Pawlak, Head of Mobile App w Grupie CCC mówi: - Obecnie skupiamy się na personalizacji – chcemy, aby aplikacja CCC “uczyła się” klienta i podpowiadała mu jak najlepsze, dopasowane do jego stylu i potrzeb produkty.