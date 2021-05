CCC: Dzięki chmurze pozyskujemy pełną informację o klientach

Technologia umożliwia lepszą, bardziej spersonalizowaną relację z klientem - mówi Wojciech Górniak, Dyrektor CRM, Grupa CCC. Fot. CCC

Technologia umożliwia lepszą, bardziej spersonalizowaną relację z klientem, co przekłada się na wymierne rezultaty biznesowe dla nas i korzyści dla klientów – mówi Wojciech Górniak, dyrektor CRM, Grupa CCC.

Do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym z wielu kanałów jednocześnie CCC wykorzystuje zalety Microsoft Azure, analityki w chmurze oraz platformy Synerise. Grupa planuje również wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji (AI) oraz przetwarzania dużych zbiorów danych wykorzystując do tego celu rozwiązanie zbudowane przez firmę Elitmind.

Grupa CCC posiada ponad 1200 sklepów na prawie 30 rynkach. Wyróżnikiem firmy jest model omnichannelowy składający się z 70 platform e-commerce, którego celem jest budowanie pozytywnych doświadczeń konsumenckich w ramach tzw. customer experience.

CCC zbudowało kompleksowy i zaawanasowany system analityki Klienta w oparciu o chmurę Microsoft Azure oraz rozwiązania Synerise i Elitmind.

- Rozwijając model FashionTech, czyli kierunek, w którym idzie Grupa CCC, technologia u nas jest wszędzie. Technologia umożliwia lepszą, bardziej spersonalizowaną relację z klientem, co przekłada się na wymierne rezultaty biznesowe dla nas i korzyści dla klientów – powiedział Wojciech Górniak, Dyrektor CRM, Grupa CCC.

- Dzięki chmurze możemy w elastyczny sposób zbierać dane pochodzące ze wszystkich kanałów kontaktu z klientem. Następnie analizujemy, wyciągamy wnioski i w odpowiedni sposób przygotowujemy usługi i oferty dla klientów. Stosujemy do tego analizę danych, analizę predykcyjną oraz metody sztucznej inteligencji, tak aby w odpowiedni sposób automatyzować wysyłaną komunikację. Dane pozyskujemy z wielu punktów kontaktu klienta z marką. Może to być wizyta w sklepie, odwiedzenie strony www, czy korzystanie z aplikacji mobilnej. Te wszystkie dane zgromadzone w jednym systemie umożliwiają nam na stworzenie pełnego obrazu widoku 360 klienta, który następnie wykorzystujemy do budowania strategii omnichannel – mówi Eliza Bujnowska, Head of Analytics, Grupa CCC.

To właśnie dzięki chmurze obliczeniowej i jej właściwościom, Grupa CCC od 2018 roku może realizować odważną strategię biznesową opartą o efektywne i dynamiczne wdrażanie nowoczesnych technologii we wszystkich spółkach Grupy.