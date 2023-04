CCC szkoli pracownice w programie emPower Women

Według Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) do 2050 r. 75 proc. miejsc pracy będzie związanych z obszarem STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). W 2022 r. kobiety zajmowały zaledwie 28 proc. stanowisk w tym obszarze, co wskazuje na potrzebę znaczącej zmiany[1]. Jako główne powody swojej niskiej reprezentacji w branży IT panie wskazują m.in. brak mentorów (48 proc.), brak kobiecych wzorców w branży (42 proc.) oraz mniejsze możliwości rozwoju w porównaniu z mężczyznami (36 proc.) [2].

Druga edycja emPower Women

Projekt rozwojowy emPower Women jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów technologicznych oraz niedostateczną reprezentację kobiet w branży IT. Autorski program sesji prowadzonych przez ekspertów technologicznych i biznesowych ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej kobiet w obszarze nowych technologii oraz zainspirowanie ich do podjęcia wyzwań cyfrowej transformacji.

Druga edycja inicjatywy zrealizowana przez Microsoft i Avanade zakończyła się 24 marca. emPower Women vol.2 w pigułce to: siedem miesięcy zajęć w oparciu o cztery specjalnie zaprojektowane moduły szkoleniowo–warsztatowe poświęcone poszczególnym technologiom cyfrowym, m.in. sztucznej inteligencji czy programowaniu Low–Code/No–Code; treningi umiejętności miękkich, takich jak skuteczna komunikacja, storytelling i zarządzanie czasem.

– Wiedza technologiczna mentorów oraz ich wsparcie pozwoliły uczestniczkom na podniesienie kwalifikacji oraz stworzenie innowacyjnych rozwiązań biznesowych dla ich organizacji. Kompetencje technologiczne w połączeniu z kobiecą perspektywą przekładają się również na szerszy, społeczny wymiar cyfrowej transformacji. Dzięki empatii i zaangażowaniu kobiet tworzone rozwiązania mogą pomóc nam lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby współczesnego świata – mówi Ewa Gąsiorowska, Change Enablement Manager w Avanade, która jest odpowiedzialna za projekt emPower Women, wspólnie z Weroniką Skowerą, Customer Success Manager w Microsoft.

Różnorodność napędza innowacyjność

Jak wynika z Indeksu Cyfrowej Przyszłości (Digital Futures Index) opublikowanego przez Microsoft, zwiększenie liczby profesjonalistek w branży technologicznej nie tylko wzbogaca kulturę i różnorodność zespołów IT, ale również przekłada się na tworzenie bardziej kreatywnych i unikalnych rozwiązań[3]. Dlatego Avanade podejmuje działania na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej kobiet w branży technologicznej, m.in. zapraszając je do wzięcia udziału w rekrutacjach do polskiego oddziału firmy.

– Wierzymy, że różnorodność napędza innowacyjność, dlatego jako organizacja budująca kulturę "People–First” podejmujemy działania na rzecz zwiększenia równowagi i różnorodności we wszystkich naszych zespołach. W ubiegłym roku globalnie 40 proc. nowych pracowników Avanade stanowiły kobiety, obejmując 60 proc. stanowisk zarządczych oraz stanowiąc 50 proc. składów komitetów wykonawczych. Mamy nadzieję, że w tym roku jeszcze więcej kobiet zasili nasze zespoły w Polsce – podkreśla Bartłomiej Antczak, Country Manager Avanade w Polsce. - Misją Avanade jest angażowanie się w projekty transformacyjne z aspektem korzyści społecznych osiąganych dzięki technologii, dlatego zapewnienie równości szans na rozwój w obszarze cyfryzacji oraz wsparcie kobiet w rozwijaniu kariery w branży technologicznej jest dla nas bardzo istotne – dodaje.

Avanade jest globalnym dostawcą usług cyfrowych, chmurowych i doradczych oraz rozwiązań branżowych i doświadczeń opartych na projektowaniu w ekosystemie Microsoft. Spółka, której większościowym właścicielem jest Accenture, została założona w 2000 roku przez Accenture LLP i Microsoft Corporation.

