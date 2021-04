CCC zaprojektuje buty i akcesoria z pomocą drukarki 3D

Druk 3D sprawdza się dziś w wielu dziedzinach, fot. mat. pras.

Firma CCC zakupiła drukarkę 3D do szczegółowego prototypowania rozwiązań z zakresu wzornictwa i designu, w tym obuwia, elementów brandingu, wzorów podeszew, bieżników, a także elementów funkcjonalnych lub ozdobnych.

– CCC jako grupa, która szybko reaguje na zmieniające się otoczenie oraz kreuje trendy, zdecydowała się na kolejną inwestycję, która pozwoli na uzyskanie nowej jakości wzornictwa i designu opracowywanych produktów. Druk 3D sprawdza się dziś w wielu dziedzinach, gdzie powstają nowatorskie oraz innowacyjne rozwiązania, dlatego jesteśmy przekonani, że zda on egzamin również u nas – powiedział Piotr Kita, Creative Design Team Leader w Grupie CCC.

Dzięki drukarce 3D projektanci zdobędą możliwość efektywnej pracy w modelu iteracyjnym. Polega on na sukcesywnym nanoszeniu zmian na opracowany prototyp w celu jego doskonalenia, aż do momentu osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Innowacyjne rozwiązania wzornicze będzie można zweryfikować i przetestować w bardzo krótkim czasie, na etapie funkcjonalnego prototypu – wprost z gotowego wydruku modelu 3D. Docelowo urządzenie wesprze prace Działu Kreacji, a za realizację druków, obsługę zleceń, a także wizualizację i opracowanie modeli, będą odpowiadali projektanci 3D.

Drukarka 3D marki Stratasys Objet 260 zakupiona przez Grupę CCC działa w technologii PolyJet. Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych i multimateriałowych metod trójwymiarowego druku, w której używa się żywic fotopolimerowych utwardzanych światłem UV. Technologia PolyJet pozwala na produkcję przedmiotów z wielu materiałów jednocześnie, dzięki czemu w jednym procesie mogą powstawać obiekty składające się z elementów o odmiennych właściwościach.

– Dzięki drukarce 3D, będziemy mogli przetestować jeszcze więcej kreatywnych rozwiązań. Skrócimy czas procesu otrzymania prototypu, który teraz od momentu konceptu i szkicu, do momentu uzyskania w pełni funkcjonalnego modelu przestrzennego, będziemy w stanie realizować we własnym zakresie. Technologia druku 3D otwiera nam drzwi do dopracowania jakości wzoru produktu w jeszcze większym niż dotąd stopniu – dodaje Piotr Kita.

Drukarka 3D znajdzie swoje zastosowanie także w projektach Działu Marketingu i Visual Merchandising.