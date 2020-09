Centrum dystrybucyjne CCC ma system automatycznego sterowania wózkami

W centrum dystrybucyjnym CCC wózki widłowe mają możliwość korzystania z automatycznego sterowania, dzięki zintegrowaniu systemu zarządzania magazynem PSIwms z oprogramowaniem wózków Jungheinrich. Rozwiązanie jest kolejnym etapem rozwoju systemu PSIwms.

System zarządzania magazynem PSIwms komunikuje się z oprogramowaniem sterującym wózkami Jungheinrich i przekazuje mu informacje o lokalizacji konkretnych produktów w magazynie. Dzięki tym koordynatom wózek może samodzielnie pokonać trasę do docelowej lokalizacji, podjąć ładunek i przetransportować go do punktu odbioru. Rolą operatora jest nadzór i potwierdzanie operacji realizacji poprzez skanowanie kodów kreskowych.

Automatyzacja procesów zarządzania i pracy jest realizacją jednego z priorytetów grupy CCC, czyli zwiększania bezpieczeństwa i higieny pracy, którego celem jest wyeliminowanie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych z udziałem pracowników przy zachowaniu maksymalnej wydajności.

- Systemy WMS dostarczane przez PSI Polska od początku są projektowane z myślą o ich rozwoju i poszerzaniu o dodatkowe funkcje – mówi Sławomir Budzaj, Competence Center Manager z firmy PSI Polska. Jeśli klient korzysta z wózków z funkcją automatycznego sterowania, jesteśmy w stanie dodać do systemu warstwę sterującą tymi pojazdami. Integracja różnych rozwiązań w ramach systemu zarządzania magazynem gwarantuje, że klient będzie mógł w czasie rzeczywistym gromadzić i przetwarzać wszystkie dane o tym, co właśnie dzieje się w magazynie i w konsekwencji zwiększać wydajność i niezawodność.

- Centrum dystrybucyjne obejmuje 111 tys. miejsc paletowych, a zastosowane wózki mają możliwość obsługi regałów o wysokości do 17,5 metra – komentuje Julita Barnowska Dyrektor Ds. Logistyki z firmy CCC.