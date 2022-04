Chat i voiceboty zmniejszą koszty e-commerce?

Handel konwersacyjny wykorzystuje innowacyjną technologię, w tym sztuczną inteligencję, do automatyzacji transakcji i płatności za pośrednictwem takich kanałów, jak czat i voiceboty, emaile, telefony, komunikatory i cyfrowi asystenci głosowi. Umożliwia tworzenie wartościowego dialogu pomiędzy firmami i potencjalnymi klientami na różnych płaszczyznach i w wielu kanałach. W efekcie na angażowanie klientów w głębsze relacje z markami, a dzięki temu na zwiększenie sprzedaży.

Skuteczność działań

Obsługa wszystkich kanałów komunikacji wymaga zaangażowania dużych zasobów firmowych. A im więcej firmy inwestują i dedykują, aby osiągnąć dany wskaźniki i zaplanowane miary, tym mniejszą efektywność uzyskują.

- Im mniej zasobów i zaangażowania zespołu poświęcasz na rutynowe i monotonne zadania, tym bardziej twój zespół jest zmotywowany i efektywny. Tym samym kluczowe wskaźniki skuteczności w twoich procesach rosną. Im więcej automatyzacji wprowadzasz w swojej organizacji, tym więcej przestrzeni zapewniasz swoim pracownikom na zadania kreatywne i strategiczne. – mówi Bartosz Malinowski, Head of Voicebot Department w firmie APIFONICA.com. - Automatyzacja komunikacji umożliwia firmom zarówno wielokanałowość, jak i efektywność, co przekłada się na wyższy zwrot z inwestycji.

Jednak, jak wynika z badań Sales Insight Lab, nawet 50% wszystkich leadów, z którymi kontaktuje się dział sprzedaży, cechuje się niską jakością i małym prawdopodobieństwem zakończenia rozmów sprzedażowych. Z kolei, wg McKinsey Global Institute, aż 65% czasu pracy sprzedawcy to aktywności, które nie generują przychodu, a faktyczna sprzedaż to zaledwie 35% czasu handlowców.

Automatyzacja działań sprzedażowych

Dlatego firmy automatyzują proces sprzedaży, tak aby dział handlowy mógł przeznaczyć więcej czasu na faktyczną sprzedaż, aby w efekcie zwiększyć sprzedaż. Ciekawym przykładem tego, jak firmy wykorzystują inteligentną automatykę komunikacyjną do analizy i optymalizacji procesów, jest firma Intercars. Jest to największy importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych i użytkowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Rozmowy telefoniczne są jednym z głównych kanałów komunikacji z klientami, dlatego mierzenie i śledzenie aktywności połączeń ma kluczowe znaczenie.