Chatbot AI doradzi klientom Lancerto

W wypadku zakupów online rolę doradców klientów coraz częściej pełnią chatboty. To rozwiązanie, które jest z powodzeniem wdrażane w wielu branżach, w sektorze fashion wciąż wykorzystywane jest przez nielicznych.

Chatboty mogą zwiększyć współczynnik konwersji nawet o ok. 70 proc.

Rozwiązanie powstało we współpracy z firmą TUATARA wdrażającą innowacyjne rozwiązania wspierające e-commerce oraz studiem konsultingowym STYLESPOT.PL.

Doświadczenie zakupowe niczym w salonie

LANCERTO uruchomiło chatbota ARI, który zapewni klientowi doświadczenie zakupowe podobne do tego, z jakim spotyka się w sklepie.

– Obsługa klienta na najwyższym poziomie to jedna z naszych cech rozpoznawczych. Dlatego tak ważne jest dla nas, by klient poczuł się jednakowo „zaopiekowany” zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i internetowym. Kupując online, nie zawsze mamy możliwość porozmawiania z konsultantami, którzy są niedostępni chociażby w weekendy czy wieczorem. W związku z tym od dłuższego czasu pracowaliśmy wspólnie z zewnętrznym partnerem, TUATARĄ, nad rozwiązaniem, które pomoże nam znaleźć odpowiedź na ten problem. Efektem pracy jest chatbot ARI – mówi Mariusz Serafin, dyrektor marketingu i e-commerce, LANCERTO.

Co daje chatbot LANCERTO?

Wśród głównych funkcjonalności chatbota wymienić należy przeprowadzenie klientów przez ścieżkę kupującego, przedstawienie spersonalizowanych rekomendacji produktów, informowanie o wyprzedażach i promocjach, czy przypominanie o niedokończonym zamówieniu w koszyku. ARI zapewni także wsparcie posprzedażowe: pomoże klientowi w sprawdzeniu statusu realizacji zamówienia i statusu dostawy, pomoże odnaleźć salon w danej lokalizacji, a także wesprze w odnajdywaniu informacji o pielęgnacji produktów.



– Głównymi wyzwaniem, z jakim mierzą się dzisiejsi konsumenci jest zbyt wiele opcji, czyli po prostu zbyt bogaty wybór połączony z brakiem czasu na odpowiednie przeanalizowanie oferty. ARI ułatwi życie klientom, którzy zyskają pewność, że inwestują we właściwe produkty – kontynuuje Mariusz Serafin.



Narzędzie będzie stale rozwijane. Obecnie jest na etapie testów i zbierania feedbacku od użytkowników. Już na ten tydzień planowane jest zasilenie bazy kolejnymi scenariuszami rozmów.

Chatbot stanowi wsparcie nie tylko dla klientów, ale także dla samego LANCERTO.

– W pracy nad rozwiązaniem ważne było, aby było ono pomocne dla obu stron. Dlatego ARI nie tylko wspiera kupującego, ale także zwiększa świadomość marki i lojalność klientów, zbiera opinie klientów poprzez angażowanie ich w rozmowy i rejestruje ważne informacje dotyczące chociażby wzorców zachowań konsumentów. Planujemy rozwijać kolejne funkcjonalności, by jeszcze lepiej spełniać wymagania klientów i LANCERTO – mówi Sebastian Śnieciński, Actionbot Product Owner, TUATARA.

Chatbot ARI to kolejne rozwiązanie, które wspiera klientów LANCERTO w zakupach online i pomaga im odpowiednio dobrać ubrania, ograniczając tym samym liczbę uciążliwych zwrotów. Już wcześniej marka wprowadziła FitFindera, który pomaga określić rozmiar dokładniej niż tradycyjne tabele rozmiarów dostępne na stronach internetowych.

Chatbot ARI - co o nim wiemy

Chatbot ARI powstał w oparciu o technologię Actionbot, autorskie rozwiązanie firmy TUATARA. Actionbot to cyfrowy asystent, który rozumie potrzeby klienta i potrafi czytać i przetwarzać jego intencje. Ponadto wspiera go w wyszukiwaniu informacji, pomaga realizować zakupy, dopasowując produkty do jego oczekiwań. Actionbot zmienia rozmowę w efektywne narzędzie budujące doświadczenia klienta. Tworzy spersonalizowaną ściekę zakupową poprzez realny dialog prowadzony w rzeczywistym czasie, tu i teraz. ARI to chatbot wykorzystujący AI, który koncentruje się na doskonałej obsłudze klienta. Dzięki algorytmom przetwarzania języka naturalnego (NLP) i inteligentnemu silnikowi konwersacyjnemu (IBM Watson Assistant), Actionbot słucha, obserwuje i reaguje na działania klientów w dowolnym kanale cyfrowym. Może posługiwać się kilkunastoma językami, w tym polskim. Zapewnia obsługę 24-godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu STYLESPOT.PL, studia konsultingowego specjalizującego się w dostarczaniu e-commercowych rozwiązań dla sektorów modowego i kosmetycznego.

Co wiemy o Lancerto

LANCERTO to polska marka założona w 2008 roku. LANCERTO dysponuje sklepem online lancerto.com oraz ogólnopolską siecią salonów sprzedaży zlokalizowanych w największych miastach Polski. Asortyment marki to klasyczne garnitury, smokingi, marynarki, koszule, swetry, płaszcze, kurtki, spodnie chino oraz skórzane buty wizytowe o ponadczasowym wzornictwie, a także szeroki wybór dodatków takich jak: krawaty, poszetki, szale, spinki do mankietów, szelki i skórzane paski. Ponadto marka oferuje odzież premium w stylu smart casual tj. jeansy, dzianiny, t-shirty i koszulki polo.