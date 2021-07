Chatbot Żabki w 9 miesięcy wymienił pół miliona wiadomości z klientami

Chat bot w zaledwie jeden dzień zebrał kilkaset bardzo merytorycznych opinii na temat produktu sprzedawanego w Żabce. Fot. materiały prasowe

Od października 2020 roku z chatbota sieci Żabka skorzystało 25 tysięcy osób, które wymieniły z chatbotami pół miliona wiadomości. Tylko w jednym dniu, podczas akcji oceniania burgerów, użytkownicy wymienili z botem w aplikacji żappka prawie 70 tysięcy wiadomości.

Pierwszy chatbot sieci Żabka, wspomagający i automatyzujący obsługę klientów sklepów, został uruchomiony w październiku 2020 roku w Messengerze na profilu sieci na Facebooku oraz na stronie www. W marcu 2021 sieć zdecydowała o uruchomieniu drugiego bota, tym razem dostępnego dla użytkowników zalogowanych w aplikacji żappka. Do tej pory z tej zautomatyzowanej formy kontaktu z Żabką skorzystało już ponad 25 tysięcy osób, które wymieniły z chatbotami pół miliona wiadomości. Narzędzie zintegrowano z wewnętrznymi systemami sieci, m.in. po to, by zgłoszenia i sprawy generowane przez klientów w bocie mogły automatycznie trafiać w postaci ticketów do systemu wewnętrznego sieci i działu obsługi klienta.

Chatboty Żabki wykorzystywane są zarówno do customer service, jak i do akcji promocyjnych czy zbierania opinii od klientów sklepów. Tylko w jednym dniu, podczas akcji oceniania burgerów, użytkownicy wymienili z botem w aplikacji żappka prawie 70 tysięcy wiadomości. W trakcie trwania tej akcji, na podstawie informacji o tym kto kupił burgera z aplikacją, na zamkniętą ścieżkę targetowane były reklamy zachęcające do jego oceny. Dawało to pewność, że oceny wystawione zostaną przez konsumentów, którzy burgera naprawdę spróbowali. Tym samym bot w zaledwie jeden dzień zebrał kilkaset bardzo merytorycznych opinii na temat produktu, a mechanizm można powtórzyć przy dowolnych, innych produktach z asortymentu. – mówi Ola Bilińska, Head of Customer Success w KODA Bots.

Podręczne źródło informacji

Chatboty sieci połączone są z jej stroną internetową. Dzięki temu wszystkie pojawiające się na www informacje o produktach czy promocjach są w nich automatycznie dostępne. Ponadto, są tak samo skategoryzowane, co sprawia, że przeglądanie produktów i informacji jest proste i intuicyjne. Klienci sklepów mogą zapytać o aktualne promocje i akcje specjalne, do których tworzone są dedykowane scenariusze rozmów. Chatboty znają odpowiedzi na kilkaset stałych pytań i są regularnie aktualizowane o akcje czasowe, promocyjne, tak aby móc informować użytkowników o tematach interesujących ich w danej chwili. Już 60% wszystkich trafiających do nich zapytań jest obsługiwanych przez boty samodzielnie. Ponadto na podstawie adresu podanego przez użytkownika wyszukują one najbliższe sklepy, informując od razu o godzinach ich otwarcia czy usługach dodatkowych, możliwych do zrealizowania w danym punkcie (odbiór paczek/usługi kurierskie, Lotto). Opcja ta zawiera także link do Google Maps i daje możliwość wyznaczenia trasy do wybranego sklepu.