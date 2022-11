Chatboty drugiej generacji dla Ikei i LPP przyniosły zyski K2

K2 Holding wdraża chatboty drugiej generacji, które rozumieją większość pytań klientów, dzięki czemu odciążają contact center. W portfolio ma dwa najbardziej zaawansowane chatboty działające obecnie w języku polskim dla firm Ikea oraz LPP.

Podstawę chatbotów stanowi technologia od światowych liderów. Silnik automatycznych konwersacji Google Dialogflow zintegrowany jest z Genesys PureCloud lub LiveChat.

Przyspieszenie międzynarodowego rozwoju

K2 Holding po trzech kwartałach 2022 roku miał skonsolidowane przychody netto na poziomie 81,43 mln zł, w porównaniu do 75,09 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) wyniosła 7,4 mln zł, przed rokiem było to 8,13 mln zł. Równocześnie znacząco wzrósł zysk netto z 3,24 mln zł przed rokiem do 22,65 mln zł po dziewięciu miesiącach 2022 roku.

- Wydarzeniem drugiego kwartału była finalizacja sprzedaży Oktawave (działalność chmurowa) do operatora telekomunikacyjnego Netia z Grupy Polsat Plus. W ramach rozliczenia transakcji do K2 Holding wpłynęło 31,7 mln zł, dzięki czemu wypłaciliśmy we wrześniu i październiku łącznie aż 8,40 zł dywidendy i zaliczki na dywidendę na każdą akcję. Z kolei wydarzeniem trzeciego kwartału było pozyskanie 2,5 mln zł finansowania za 15% projektu PerfectBot od dwóch uznanych funduszy: Tar Heel Capital Pathfinder VC oraz KnowledgeHub Starter - mówi prezes Paweł Wujec. - To zewnętrzne potwierdzenie wartości, którą zbudowaliśmy w tym projekcie, ale przede wszystkim szansa na przyspieszenie międzynarodowego rozwoju PerfectBota bez dalszego angażowania środków grupy – dodaje.

Przychody Fabrity (segmentsoftware) wzrosły w okresie trzech kwartałów i w samym trzecim kwartale o ponad 30% rdr. Wynik operacyjny w skali dziewięciu miesięcy obniżył się o 5,5% rdr, co jest związane z długoterminowym charakterem umów, w związku z czym stawki projektowe są wyrównywane z opóźnieniem i w krótkim okresie wpływa na obniżenie marży - informuje spółka.

Chatboty drugiej generacji

K2 specjalizuje się m.in. w kampaniach digitalowych i kompleksowym wsparciu firm w przygotowaniu strategii. Optymalizuje procesy biznesowe tworząc dedykowane oprogramowanie i produkty cyfrowe.

- Będziemy stawiać na rozwój software. Na pewno też będzie rósł PerfectBot, bo zawarliśmy transakcję umożliwiającą jego finansowanie, a jeśli chodzi o biznesy marketingowe, będziemy realizować przegląd opcji - komentuje prezes Paweł Wujec.

Holding podpisał we wrześniu umowę inwestycyjną z założycielami PerfectBota oraz dwoma funduszami venture capital. K2 ma 50 proc. udziałów w tym projekcie. PerfectBot to chatbot drugiej generacji, który potrafi zrozumieć większość pytań zadawanych przez klientów.

Konsolidowany obecnie, po udanej rundzie finansowania, metodą praw własności PerfectBot przeznaczy pozyskane środki na uruchomienie chatbotów dostosowanych do kolejnych kategorii produktowych w branży e-commerce, integracje z kolejnymi narzędziami obsługi klienta oraz ekspansję na rynki anglojęzyczne, w pierwszej kolejności USA.

W trzecim kwartale spółka wdrożyła m.in. grecką wersję chatbotów dla pięciu marek LPP, opracowała wariant PerfectBota dostosowany do

sklepów z kategorii „Beauty” oraz rozpoczęła wdrożenie automatyzacji obsługi klienta w dwóch dużych sklepach z kategorii sportowej i elektronicznej.

Spółka sprzedaje swój produkt niemal wyłącznie w subskrypcyjnym modelu płatności, a jej roczny przychód powtarzalny (ARR – Anual Reccuring Revenue) przekracza już 1,3 mln zł.