ChatGPT czeka aktualizacja. Co się zmieni w najpopularniejszym narzędziu AI?

Jakie nowości pojawią się w ChatGPT?

Jednym z kluczowych ulepszeń jest wprowadzenie usługi ChatGPT Plus, która z pewnością zyska uznanie wielu użytkowników. Subskrybenci ChatGPT Plus będą teraz automatycznie korzystać z potężnej wersji GPT-4, eliminując potrzebę ręcznego przełączania się między różnymi wersjami. To znaczy, że abonenci mogą spodziewać się jeszcze bardziej zaawansowanych i precyzyjnych odpowiedzi, co z pewnością wzmocni jakość interakcji.

W ramach uaktualnienia, OpenAI dodało również przykładowe pytania, sugerowane odpowiedzi oraz pytania uzupełniające. To niewątpliwie zwiększy intuicyjność i użyteczność ChatGPT, pomagając użytkownikom szybciej osiągać swoje cele.

Warto również zwrócić uwagę na nową wtyczkę OpenAI Code Interpreter, która umożliwi subskrybentom ChatGPT Plus przesyłanie wielu plików. To ułatwi dzielenie się treściami i kodami programistycznymi, otwierając drzwi do jeszcze szerszego zakresu zastosowań.

Instrukcja do ChatGPT dostępna dla wszystkich

Jednym z najbardziej ekscytujących ulepszeń jest wprowadzenie funkcji "dostosowanych instrukcji". Choć obecnie jest ona dostępna w wersji beta dla użytkowników Plus, to już wkrótce wszyscy użytkownicy będą mogli z niej skorzystać. Ta funkcja pozwala użytkownikom przekazywać specyficzne informacje chatbotowi AI, które mogą być wykorzystane w przyszłych rozmowach. To otwiera nowe możliwości personalizacji interakcji i tworzenia jeszcze bardziej dopasowanych do potrzeb rozmów.

W sumie, te nowości zapowiadają rewolucję w dziedzinie interakcji z sztuczną inteligencją. OpenAI stale podnosi poprzeczkę, umożliwiając użytkownikom osiąganie coraz lepszych rezultatów przy użyciu ChatGPT. Przyszłość wydaje się niezwykle obiecująca dla tej fascynującej technologii.