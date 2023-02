ChatGPT może odebrać pracę milionom ludzi

ChatGPT firmy OpenAI stał się jedną z najszybciej rozwijających się aplikacji w historii.

ChatGPT może zlikwidować miliony miejsc pracy dla pracowników umysłowych, zakłócić branże warte biliony dolarów.

Fala sztucznej inteligencji może być większa niż fala mobilności lub chmury i na skalę podobną do rewolucji przemysłowej.

Sztuczna inteligencja (AI) jest od dziesięcioleci coraz powszechniej obecna w życiu codziennym, ale premiera chabota ChatGPT startupu OpenAI stała się punktem zwrotnym w jej postrzeganiu przez społeczeństwo i inwestorów.

- Co jakiś czas pojawiają się platformy, które przyczyniają się do eksplozji nowych firm. Widzieliśmy to w przypadku internetu i urządzeń mobilnych, a sztuczna inteligencja może być kolejną platformą - mówi cytowany przez ndtv.com Shernaz Daver z Khosla Ventures z siedzibą w Kalifornii.

ChatGPT firmy OpenAI

Generatywna sztuczna inteligencja, której przykładem jest ChatGPT, przetwarza oceany danych, aby wyczarować na proste polecenie w kilka sekund oryginalną treść: obraz, wiersz, esej składający się z tysiąca słów – zwraca uwagę portal.

ChatGPT firmy OpenAI stał się jedną z najszybciej rozwijających się aplikacji w historii i skłonił Microsoft oraz Google do przyspieszenia swoich projektów, które do tej pory były starannie strzeżone z powodu obaw, że technologia nie jest jeszcze gotowa do wdrożenia.

- Zaledwie pięć dni po premierze milion osób skorzystało z ChatGPT. To około 60 razy szybciej niż potrzebował na dotarcie do miliona użytkowników Facebook – wypowiada się cytowany przez ndtv.com Wayne Hu, partner w firmie venture capital SignalFire. - Inwestorzy zaczynają mówić o tym, że ChatGPT może zlikwidować miliony miejsc pracy dla pracowników umysłowych, zakłócić branże warte biliony dolarów i zasadniczo zmienić sposób, w jaki się uczymy, konsumujemy i podejmujemy decyzje – dodał.

Fala sztucznej inteligencji

Eksplozja rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji ma miejsce w trudnym okresie dla sektora technologicznego, gdy największe światowe koncerny dokonują masowych zwolnień tysięcy pracowników, a mniejsze firmy walczą o przetrwanie.

OpenAI, twórca ChatGPT, jest wyceniany przez Microsoft na prawie 30 mld dol. i chce powiększyć swój zespół pracowników.

W ostatnich tygodniach pojawiają się informacje, że gwałtownie przyspieszyły prace nad AI gigantów technologicznych, jak Microsoft, partner i inwestor OpenAI, a także Google, który stara się dotrzymać im kroku i właśnie zainwestował 300 mln dol. w zakup 10 proc. Anthropic i jego chatbota Claude. Wiele startupów ma również do ​​zaoferowania swoje pomysły.

- Fala sztucznej inteligencji może być większa niż fala mobilności lub chmury i na skalę podobną do rewolucji przemysłowej, która zmieniła bieg historii – ocenia Wayne Hu.