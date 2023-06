ChatGPT narzuca tempo konkurencji

ChatGPT forpocztą rewolucji

Żadna nowa technologia nie wzbudziła ostatnio tylu emocji co platforma przetwarzania języka naturalnego (NLP) znana jako ChatGPT. W ciągu 60 dni od premiery zdobyła ponad 100 mln użytkowników. Jest to model językowy (LLM) opracowany przez OpenAI, firmę badawczą założoną w 2015 roku. Znajduje szerokie zastosowanie w dziennikarstwie, edukacji, medycynie, finansach, reklamie i wielu innych dziedzinach.

- Przykładem jego kreatywnego wykorzystania jest „Beat Biden” – spot, który trwa 32 sekundy, został w całości wygenerowany przez AI. Można być pewnym, że będzie wykorzystany w przyszłorocznej kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Powstał też już pierwszy spot reklamowy, wygenerowany przez ChataGPT. Choć wymaga jeszcze dopracowania, otwiera nowe możliwości przed producentami reklam, zwłaszcza tymi, którzy działają w formacie programatycznym - coraz atrakcyjniejszym dla reklamodawców ze względu na precyzję targetowania, interaktywność i możliwość personalizacji - wyjaśnia Stanisław Jędrzejewski.

prof. Stanisław Jędrzejewski, medioznawca z Akademii Leona Koźmińskiego, fot.mat. pras.

Pojawienie się ChataGPT, a następnie jego zintegrowanie z wyszukiwarką Microsoft Bing i przeglądarką Microsoft Edge, wreszcie – fatalny wprawdzie - debiut Google Bard oznacza prawdziwą rewolucję i początek ostrej rywalizacji między firmami stojącymi za chatbotami, a także wyszukiwarkami.

- Będzie to walka, której kierunek będzie wyznaczała wielkość bazy treningowych danych, szybkość i precyzja odpowiedzi, aktualność danych, a także wszechstronność zastosowań. Szczególnie obiecująca jest wspomniana integracja ChataGPT z wyszukiwarką Microsoft Bing. Zapewnia bowiem interaktywny czat, formatując i ukierunkowując wyszukiwanie, a także generując bardziej złożone treści, w tym o charakterze artystycznym. Można się spodziewać, że niedługo Google pójdzie w ślady Microsoftu, a dysponując szeroką gamą usług internetowych, będzie włączał do nich Google Bard. Na razie liderem stawki jest ChatGPT, niemniej jednak większą i bardziej aktualną bazą dysponuje wyszukiwarka Google’a – faktycznego monopolisty w tej dziedzinie. To z niej korzysta Bard - wskazuje ekspert.

Trudno dzisiaj przewidzieć jaki będzie wynik tej rywalizacji.

- Będzie to zależało od wielu czynników, przede wszystkim od skłonności producentów do wprowadzania rozwiązań innowacyjnych, wielkości bazy treningowej, szybkości, sprawności architektury, a także precyzji reakcji na prompting - podsumowuje ekspert.