ChatGPT przeraża specjalistów. Zdał egzamin MBA i jest wszechstronny

ChatGPT to tzw. chatbot, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do odpowiadania na wszelkiego rodzaju zapytania i robi to z elokwencją, co upodabnia jego wypowiedzi do rozmowy prowadzonej z człowiekiem. System przetwarzania języka GPT, czyli Generative Pre-trained Transformer, został opracowany przez OpenAI i jednym z jego celów jest umożliwienie „ludzkiej konwersacji” ze sztuczną inteligencją.

Jak działa chatbot ChatGPT?

Oprogramowanie jest uniwersalne: pisze kody programistyczne, listy miłosne, wiersze, a nawet całe scenariusze, proponuje kampanie marketingowe i wykonuje wiele innych zadań przydatnych w biznesie. Od premiery oprogramowania amerykańskiej firmy minęły niespełna dwa miesiące. Szum stał się jednak tak wielki, że ChatGPT jest często postrzegany jako wielkie wydarzenie w branży technologicznej, podobne, jak w przypadku wyszukiwarki Google czy iPhone’a firmy Apple.

Sukcesy programów czatowych opartych na sztucznej inteligencji (AI) są jak dotąd skromne. Microsoft wyłączył chatbota Tay w 2016 roku, zaledwie 24 godziny po jego uruchomieniu. Galactica facebookowej grupy Meta przetrwała w listopadzie ubiegłego roku tylko kilka dni. Modele językowe szybko wymknęły się spod kontroli z rasistowskimi lub wypowiedziami bez sensu.

Sytuacja ChatGPT od amerykańskiego startupu Open AI wygląda inaczej. Jest dostępny od 30 listopada i zaskakuje tekstami i dialogami, które mogą być uznane za ludzkie.

Nadal występują problemy, jak błędne lub niewłaściwe informacje albo odpowiedzi przypominające szablonowe stwierdzenia, ale postęp jest wyraźnie widoczny – oceniają specjaliści. Microsoft rozszerza teraz współpracę z Open AI i według doniesień medialnych zainwestuje w nadchodzących latach ok. 10 mld dol.

Nowy system sztucznej inteligencji ChatGPT zdał egzamin w Wharton Business School (WBS). Na egzaminie końcowym z zarządzania operacyjnego, podstawowego kursu w programie Wharton MBA, udzielił odpowiedzi, które były poprawne – wynika z raportu z badania przeprowadzonego przez prof. Christiana Terwiescha z WBS.

System sztucznej inteligencji „wykazał niezwykłą zdolność do automatyzacji niektórych umiejętności wysoko wynagradzanych specjalistów, w szczególności na stanowiskach zajmowanych przez absolwentów MBA, w tym analityków, menedżerów i konsultantów” – oceniono w badaniu.

ChatGPT – jak używać?

Możliwości korzystania z ChatGPT są szerokie. Amerykańska organizacja pomocowa wykorzystuje sztuczną inteligencję do szkolenia swoich doradców. Przeszkoleni pracownicy nie są już niezbędni do instruowania nowych współpracowników, mogą wykorzystać swój czas na wsparcie osób potrzebujących pomocy.

W marketingu AI może np. pisać krótkie teksty reklamowe. Może być również używana w codziennych sytuacjach życiowych, np. przy zgłaszaniu szkody do firmy ubezpieczeniowej.

Program Excel, określany mianem jednego z największych marnotrawców czasu, jest zaawansowanym narzędziem do analizowania danych, ale zrozumienie dużych ich zestawów może być trudne. ChatGPT może pomóc w skuteczniejszym analizowaniu tabel, generując wykresy i wizualizacje, które ułatwiają zrozumienie trendów i wzorców, a także tworzyć raporty z nagłówkami, podtytułami i punktorami.

Jednym z najbardziej czasochłonnych zadań w programie Excel jest wprowadzanie danych. Dzięki ChatGPT można usprawnić to zadanie poprzez automatyczne ich kopiowanie i wklejanie z jednego arkusza do drugiego lub z jednego pliku do drugiego.

- Widzę również wiele zastosowań w dziedzinie programowania, ponieważ ChatGPT może pisać kody w różnych językach, a tym samym realizować skomplikowane zadania — mówi cytowana przez tagesschau.de Ute Schmid, profesor informatyki na Uniwersytecie w Bambergu.

- Sztuczna inteligencja oferuje możliwość stworzenia wydajniejszej organizacji. Jeśli ChatGPT może pisać proste teksty i kody, ludzie mogą poświęcić się innym, bardziej kreatywnym zadaniom. Rodzaj pracy ulegnie zmianie. Może to nastąpić szybko. To podobnie daleko idąca rewolucja jak Internet – dodaje Nicolas Flores-Herr z Instytutu Inteligentnej Analizy i Systemów Informacyjnych im. Fraunhofera.

Chatbot do Google

Google ponownie koncentruje się na sztucznej inteligencji w związku z ChatGPT, który zachwycił Dolinę Krzemową. Opracował konkurencyjnego chatbota o nazwie LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Na razie jednak koncern nie jest gotowy na oddanie go do użytku, ponieważ - w przeciwieństwie do tradycyjnej wyszukiwarki - nie może być on nośnikiem cyfrowych reklam, które są źródłem ponad 80 proc. przychodów Google.

Eksperci cytowani przez New York Times twierdzą, że niebawem twórca najpopularniejszej wyszukiwarki będzie musiał wybrać między jej przeformatowaniem a uczynieniem pełnoprawnego chatbota głównym produktem swojej marki.

Google obawia się więc nowego produktu Open AI, gdyż na całym świecie przeprowadza się ok. 3,5 mld zapytań w wyszukiwarce tej firmy. ChatGPT nie zapewnia wyboru linków do pytań, ale bezpośrednie odpowiedzi. W niektórych przypadkach oferuje również dodatkowe informacje.

- Jednak niektóre odpowiedzi należy traktować z ostrożnością. ChatGPT dostarcza twierdzeń, które brzmią bardzo wiarygodnie, ale czasami są błędne — ostrzega cytowany przez tagesschau.de Christian Schlereth z WHU - Otto Beisheim School of Management.