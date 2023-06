ChatGPT zmienia doświadczenie zakupowe

Korzystanie z rozwiązań technologicznych w branży e-commerce nie jest nowością. Wiele e-sklepów posiada chatboty czy opcje dopasowania i rekomendacji produktów. Najnowsze rozwiązania AI, w tym Chat GPT, pozwalają na wprowadzenie udogodnień na niespotykaną do tej pory skalę. Narzędzie ułatwia m.in. tworzenie bardziej spersonalizowanych ofert - mówi Karol Przystalski, CTO & Co-Founder Codete Global.

Narzędzia AI umożliwiają ulepszenie oferty sprzedażowej, poprzez wsparcie kluczowych elementów takich jak użyteczność, które wpływają na pozytywne doświadczenie klienta. Cena nie jest jedynym czynnikiem decydującym o zakupie czy skorzystaniu z danej usługi. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji branża e-commerce zyskuje nowe możliwości personalizacji, a w efekcie skutecznego odpowiadania na potrzeby klientów.

Sztuczna inteligencja = lepsza obsługa klienta?

Chat GPT to rodzaj chatbota, który ma szersze zastosowanie w e-sklepach niż dotychczasowe chaty. Oprogramowanie może być używane jako wirtualny asystent podczas zakupów w sieci. Zamiast wypełniać pola formularzy czy wyszukiwać produktu po konkretnej nazwie, użytkownik sklepu może zapytać w oknie chatu o produkt lub usługę, która go interesuje. Przewagą Chatu GPT nad innymi chatbootami jest umiejętność prowadzenia pogłębionej konwersacji, która sprawia wrażenie prawdziwej rozmowy z ekspertem. W przypadku chatboota zakres odpowiedzi jest ograniczony. Dlatego w przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji takie narzędzie kieruje użytkowników do bezpośredniego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

Dzięki zastosowaniu Chatu GPT wyszukiwanie jest znacznie szybsze i trafniejsze oraz dokładniejsze, poprzez możliwość otrzymania informacji czy rekomendacji dopasowanych do potrzeb użytkownika. Kolejnym zastosowaniem może być umożliwienie uzyskiwania odpowiedzi szczegółowych dot. produktu lub usługi. Przykładowo, zamiast czytać opis techniczny urządzenia użytkownik, zadaje pytanie — “Czy ta półka wytrzyma obciążenie 10 kg?”.

Wprowadzenie dodatkowych danych o asortymencie e-sklepu do Chatu GPT pozwali klientom na uzyskanie pożądanej przez nich informacji. Takie rozwiązanie usprawnia pracę osób z Biura Obsługi Klienta. Dodatkowo Chat GPT ułatwia tworzenie spersonalizowanych odpowiedzi do poszczególnych grup odbiorców na podstawie, np. wieku zalogowanego w e-sklepie użytkownika. Opisane wyżej funkcjonalności składają się na Customer Experience, czyli pozytywne doświadczenie klienta, które zwiększa prawdopodobieństwo, że użytkownik dokona zakupu ponownie za pośrednictwem danego sklepu.

Optymalizacja strony internetowej

Chat GPT jest pomocny również w tworzeniu opisów produktów i usług. Znając upodobania użytkownika, tekst może zostać zindywidualizowany. Taki opis jest wtedy bardziej konkretny i zawiera najistotniejsze dla klienta elementy. Co ciekawe za sprawą Chatu GPT można wybrać określony ton i styl języka tekstu. Dlatego też to narzędzie ułatwia tworzenie treści reklam w social mediach, z uwzględnieniem targetowania na określone grupy potencjalnych klientów.