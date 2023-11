CHEP na FRSiH: ESG to nie moda, ale konieczność decydująca o sukcesie firmy

- Zrównoważony rozwój oraz idee ESG są w DNA naszej firmy od początku działalności. Nasz model biznesowy opiera się na gospodarce obiegu zamkniętego, która z natury jest zrównoważona: te same palety są wielokrotnie wykorzystywane i współdzielone przez wiele podmiotów w łańcuchu dostaw. Kwestie ESG z naszej perspektywy to już nie tylko moda, ale realna potrzeba mająca wymierny wpływ na biznes. Przynosi odpowiednie korzyści, jak optymalizacja kosztów operacyjnych czy lepszy dostęp do dofinansowania. Dzisiaj instytucje finansowe chcą inwestować w podmioty, które są bardziej zrównoważone środowiskowo i społecznie, ponieważ postrzegają je jako te, które w dłuższej perspektywie będą generowały lepszą rentowność. Takie firmy lepiej adaptują się do zmian legislacyjnych, które przychodzą do nas z coraz większą dynamiką i są coraz bardziej restrykcyjne. Na koniec budują lepszą lojalność konsumenta względem produktu jak i pracownika. Dzisiaj stara się on znaleźć w firmie jakiś element czy wartość, z którą jest w stanie się utożsamić – mówi Maciej Zduńczyk, menedżer ds. obsługi klienta krajowego CHEP Polska.

Podkreśla, że CHEP jako podmiot międzynarodowy realizuje strategię w zakresie ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym.

- Mamy z powodu organizacji, w której pracujemy - jesteśmy podmiotem międzynarodowym, korporacją globalną – strategię związaną z ESG. Z racji złożoności ma ona trzy wymiary: globalny, regionalny oraz lokalny. Staramy się tymi elementami zarządzać. Dla przykładu, elementy środowiskowe są bardziej globalne, jeżeli chodzi o zarządzanie, ład korporacyjny również. Natomiast elementy społeczne są mieszane. Realizujemy tę strategię, mamy do tego odpowiedni zespół, którego zadaniem jest koordynacja i wyznaczanie celów w tym zakresie. Jesteśmy przygotowani do tego, aby zbierać informacje i w odpowiedni sposób je raportować w celu oceny czy działania są realizowane – wyjaśnia Maciej Zduńczyk.