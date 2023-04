CHEP: od neutralnych do odnawialnych łańcuchów dostaw

Celem w zakresie zrównoważonego rozwoju grupy Brambles, do której należy CHEP, jest stworzenie odnawialnych łańcuchów dostaw do roku 2025 r. Co to oznacza? Wykorzystywanie drewna w 100% certyfikowanego, cyrkularny model funkcjonowania, operacje w 100% neutralne węglowo, 100% odzysku plastiku.