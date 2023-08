CHEP wprowadza palety w 100% z pokonsumenckich odpadów plastikowych

Jest to niezwykle ważny krok w kierunku bardziej zrównoważonego sposobu promocji produktów w punktach sprzedaży - informuje CHEP. Projektując produkt oparty na zasadach gospodarki obiegu zamkniętego, firma stworzyła innowacyjne rozwiązanie, które stawia czoło problemowi odpadów z plastiku.

- Priorytetami CHEP są obsługa klienta, innowacyjność oraz wysoka jakość i funkcjonalność naszych produktów. Trwałość nowych palet wystawowych Q+ została dokładnie przebadana w renomowanym Towarzystwie Fraunhofera w Niemczech oraz w Centrum Innowacji CHEP w Orlando w USA - mówi Daniel López, dyrektor ds. zarządzania produktami i innowacyjnością w CHEP Europe. - Nowy produkt opracowywaliśmy i testowaliśmy przez dwa lata. Powstało wiele wersji roboczych, które wieńczy ostateczny wariant modelu. Stanowi on kluczowy etap naszej drogi ku odnawialnym łańcuchom dostaw, w których to produkty nie tylko minimalizują negatywny wpływ na środowisko, ale przyczyniają się też do dobrostanu naszej planety – dodaje.

Ponieważ skala zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi jest ogromna, Komisja Europejska i prawodawcy skłaniają firmy, by ograniczały one wykorzystanie plastiku jednorazowego użytku. CHEP podejmuje się działań w tym zakresie, projektując produkty oparte na ekologicznych rozwiązaniach. Już na wczesnym etapie produkcji odpady, które trafiłyby na wysypiska, zostają poddane upcyklingowi. Pozwala to tworzyć bardziej wartościowe produkty, które funkcjonują w gospodarce o obiegu zamkniętym, zmniejszając ilość odpadów i ślad CO2 przez cały okres ich użytkowania.

CHEP: współdzielenie i ponowne wykorzystywanie produktów

Ćwierćpalety wystawowe Q+ opierają się na podstawowych wartościach firmy CHEP: współdzieleniu oraz ponownym wykorzystywaniu produktów, a wykonane są teraz w 100% z pokonsumenckich odpadów z plastiku i posiadają certyfikat EUCertiPlast, w celu walidacji procesu włączenia zawartości plastiku pochodzącego z upcyklingu.

Ćwierćpaleta pojawiła się po raz pierwszy w Niemczech, ponad 30 lat temu. Impulsem do jej stworzenia była potrzeba zastąpienia drewnianych ćwierćpalet jednorazowego użytku. Sprzedawcy detaliczni chcieli ograniczyć produkcję odpadów z drewna, zminimalizować ślad węglowy, a także zwiększyć efektywność pakowania i transportowania produktów oraz działań prowadzonych na terenie sklepów. Firma CHEP, znana ze swojej specjalistycznej wiedzy w zakresie palet i pojemników stosowanych w obiegu zamkniętym, wspólnie ze sprzedawcami detalicznymi, producentami FMCG oraz partnerami branżowymi opracowała pierwszą paletę wystawową wielokrotnego użytku, wykonaną z tworzywa sztucznego. Od momentu wprowadzenia na rynek w Niemczech w 1992 r. model ten jest stosowany w głównych państwach Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii i jest obecnie akceptowany przez wszystkich najważniejszych europejskich sprzedawców detalicznych.

Nowa, ulepszona wersja palety Q+ z 2023 r. to unikalny produkt na rynku wykonany w całości z surowców odnawialnych. Idea regeneracji materiałów leży u podstaw programu zrównoważonego rozwoju CHEP na 2025 r., którego celem jest przekroczenie założeń „strategii zero” (zero emisji, zero odpadów, zero wycinki lasów) oraz rozszerzenie współpracy i modelu cyrkularnego na większą liczbę parterów na wszystkich rynkach. Przeprojektowanie palety wystawowej Q+ ma przyczynić się do osiągnięcia celu, jaki firma wyznaczyła sobie do 2025 r.: wykorzystanie w nowych produktach materiałów pochodzących przynajmniej w 30% z upcyklingu, torując drogę do jeszcze bardziej ambitnych celów.

Milion palet Q+ z wyprodukowanych z 2 250 ton odpadów z plastiku

Ekologiczne podejście firmy, jeśli chodzi o Q+ uzupełniają rozwiązania takie jak Blue Click, czyli opatentowany system łączenia kartonowego displaya z paletą. Pozwala on skrócić czas pakowania, zapewnia bezpieczne mocowanie oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia produktu podczas transportu ekspozytorów na teren sklepu.

Do tej pory firma CHEP wyprodukowała milion palet Q+, wykorzystując tym samym 2 250 ton odpadów z plastiku. Solidność i ekologiczny charakter materiały CHEP zawdzięczają rygorystycznej kontroli, jakiej firma poddaje łańcuch dostaw pozyskiwanych pokonsumenckich tworzyw sztucznych.

Ponowne wprowadzenie na rynek ćwierćpalety ekspozycyjnej Q+ sprawia, że zarówno wersja na kółkach (ponownie wprowadzona na rynek w 2020 r.), jak i wersja statyczna, są wiodącymi produktami w udoskonalonej ofercie produktowej CHEP dla branży FMCG, ponieważ obie palety składają się teraz w 100% z pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych. Wszystko to jest wynikiem ciągłego zaangażowania firmy we wspieranie klientów w eksponowaniu produktów w ich punktach sprzedaży w sposób bardziej zrównoważony.

CHEP działa głównie w segmencie produktów szybkozbywalnych (np. produkty spożywcze, środki higieny osobistej), świeżych produktów, napojów, a także w branży detalicznej i przemysłowej. Zatrudnia około 11 700 osób i posiada około 360 mln palet, skrzynek i pojemników w sieci ponad 750 centrów serwisowych, które obsługują ponad 500 000 punktów odbioru klientów obejmujących takie marki jak Procter & Gamble, Sysco i Nestlé. Jest częścią Brambles Group i działa w około 60 krajach, dysponując największymi oddziałami w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej.