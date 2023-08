Cinkciarz.pl wprowadza link do płatności

Przyjmij płatność – nowa funkcja w Cinkciarz.pl

Już nie tylko sklepy internetowe korzystające z Cinkciarz Pay mają do dyspozycji usługę „link do płatności” dla swoich klientów detalicznych. „Przyjmij płatność” dla użytkowników indywidualnych i biznesowych Cinkciarz.pl to szybki i bezpieczny sposób na przyjmowanie wpłat od bliskich i znajomych, ale też np. za drobne usługi. Klienci fintechu mogą generować link do płatności w aplikacji mobilnej i w panelu na stronie internetowej oraz wysyłać go do dowolnej liczby osób za pomocą smsa, e-maila lub każdej innej formy kontaktu elektronicznego.

Link, z domyślną datą wygaśnięcia 2 tygodnie (z opcją nielimitowanego przedłużania), prowadzi bezpośrednio do realizacji płatności. Osoba, która dostanie link, może wybrać nie tylko metodę płacenia, ale także walutę, w której chce dokonać wpłaty. Do generującego link trafią środki w takiej kwocie i walucie, jakiej oczekiwał. Fintech pracuje nad dalszym rozwojem usługi.

Ułatwienie codziennych rozliczeń

„Przyjmij płatność” może służyć w wielu codziennych sprawach, np. w momencie rozliczenia rachunku przez grupę znajomych w restauracji, wspólnych zakupów, zrzutki na prezent, ale też przyjmowania płatności za korepetycje, sprzedawany towar na bazarku czy np. usługę hydrauliczną. Osoby, które otrzymają link do zapłaty, nie muszą być zarejestrowane na Cinkciarz.pl. Mogą opłacić zobowiązanie w złotych i 26 innych walutach m.in. za pomocą środków posiadanych w portalu (za darmo), szybkich przelewów bankowych online, BLIK, kart (Visa, Mastercard i inne), Apple Pay, Google Pay czy iDEAL.

