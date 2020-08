Click&collect z perspektywy sprzedawcy sklepu

fot, Autentika

W ostatnich miesiącach wielu klientów skorzystało z e-zakupów lub zakupów mobilnych pierwszy raz w życiu. Okazało się, że w zmienionych warunkach, chętniej kupujemy online, a kolejne sieci handlowe zaczęły oferować rozwiązania ułatwiające dostęp do swojej oferty. Jak może to zmienić pracę sprzedawcy?

Platforma wspomagająca sklep w formule sprzedaży click&collect powinna znacząco wykraczać poza standardowe możliwości sklepu online. Właśnie ze względu na indywidualny charakter takiej sprzedaży, lokalność i bliski kontakt z klientem, a także fakt że cały proces realizuje się w aplikacji telefonu komórkowego.

W pierwszym kroku sklepikarz definiuje parametry promocji, a stosowna informacja trafia do stałych bywalców punktu. Chwilę później nowe zamówienie pojawia się w systemie. To jasna informacja co i na kiedy musi zostać przygotowane do odbioru. Kompletując zakupy, sprzedawca ma możliwość ręcznego oznaczenia pakowanej rzeczy lub skorzystania ze skanera kodów. Problematyczne pozycje listy zakupów mogą być na bieżąco konsultowane z klientem i usuwane bądź zmieniane na ich dostępne odpowiedniki. Koniec konfekcjonowania to jednoczesne powiadomienie klienta o gotowości do odbioru. Następnie krótkie spotkanie twarzą w twarz, płatność i wydanie spakowanych toreb.

Cały proces sprzedaży Click&Collect jest precyzyjnie mierzony i może być analizowany na podstawie danych z całej sieci handlowej lub wybranych punktów, co daje ogromny potencjał wykorzystywania dużych zbiorów danych.

Pomysł powstał w ramach warsztatów koncepcyjnych zespołu Autentiki, agencji cyfryzującej procesy w biznesie. Pełne opracowanie konceptu na blogu Autentika.pl