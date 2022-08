Cloud Technologies realizuje kolejny cel strategii

Przejście z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to ważny etap w rozwoju spółki. W związku z planowanym przejściem na główny parkiet Cloud Technologies spodziewa się wzrostu płynności akcji oraz zainteresowania spółką ze strony inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów zagranicznych, którzy w przyszłości mogą stać się jej akcjonariuszami. W najbliższym czasie Komisja Nadzoru Finansowego będzie weryfikowała prospekt, natomiast po zatwierdzeniu zostanie ogłoszona ostateczna data debiutu Spółki na Rynku Głównym GPW.

W poprzednim roku Cloud Technologies ogłosiło strategię składającą się z trzech perspektyw: biznesowej, finansowej i korporacyjnej. Przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest jednym z dwóch założeń perspektywy korporacyjnej obok programu motywacyjnego. Perspektywa biznesowa zakłada globalizację biznesu, rozwój własnych technologii oraz zwiększenie monetyzacji danych. Natomiast perspektywa finansowa obejmuje zakup technologii, skup akcji własnych, akwizycje międzynarodowe oraz działalność B+R.

Pierwszy kwartał 2022 roku był jednym z najlepszych kwartałów Cloud Technologies w przeciągu ostatnich czterech lat. W I kwartale tego roku spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 2,2 mln zł. To wzrost o 83% w stosunku do IV kw. 2021 roku. EBITDA sięgnęła 4,5 mln zł, co oznacza wzrost o 51% r.d.r. Kluczowy wpływ na bardzo dobre wyniki finansowe spółki miała koncentracja biznesu na segmencie sprzedaży danych. 16 sierpnia spółka opublikuje wyniki za II kwartał 2022 roku.