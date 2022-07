Cloud Technologies: sprzedaż danych w maju wzrosła o 20%

- W drugim kwartale Cloud Technologies kontynuuje dynamiczny rozwój, a szacunkowa sprzedaż danych w maju br. wzrosła o 20%. Choć wskaźnik jest niższy niż w poprzednich miesiącach, to należy pamiętać, że odnosimy się do coraz wyższej bazy. Dynamiczny rozwój zawdzięczamy realizacji strategii na lata 2021-2023, której jednym z głównych założeń jest koncentracja działalności spółki na segmencie sprzedaży danych cyfrowych. Cieszy nas fakt, że już teraz możemy obserwować pozytywny wpływ obranej przez nas strategii na wyniki finansowe. Naszym wynikom sprzyjają dodatkowo rosnące ceny euro i dolara z uwagi na to, że ponad 90% naszych przychodów w 2021 r. pochodziło z zza granicy, podczas gdy większość kosztów ponosimy w złotówkach. – mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Podstawą rozwoju Cloud Technologies jest rozwój organiczny, ważnym elementem strategii na lata 2021-2023 są także akwizycje. W lipcu br. Spółka poinformowała o zawarciu umowy inwestycyjnej w sprawie nabycia wszystkich udziałów w hiszpańskiej spółce The Linea1 MKT (TL1) za 1,87 mln EUR. Większość kwoty transakcji jest rozliczana w akcjach. TL1 to firma technologiczna z branży marketingu internetowego działająca na rynkach hiszpańskojęzycznych i współpracująca z globalnymi odbiorcami danych. W ubiegłym roku Cloud Technologies nabył 24% udziałów w spółce TL1. Przejęcie wszystkich udziałów ma na celu większą integrację i jeszcze szybsze zwiększanie przychodów Cloud Technologies w strategicznym segmencie, czyli sprzedaży danych.

- Dotychczasowa współpraca z The Linea1 MKT była bardzo owocna, dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć umowę inwestycyjną i przejąć całą spółkę. Łącząc siły z TL1 zwiększamy możliwość dystrybucji danych w szczególności na rynkach hiszpańskojęzycznych. Mamy wszelkie kompetencje i zasoby, aby w przyszłości stać się wiodącym dostawcą na globalnym rynku danych. To przejęcie jest ważnym krokiem w tym kierunku i już teraz umocni nasza pozycję rynkową. – dodaje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Cloud Technologies prowadzi działalność na dynamicznie rozwijającym się globalnym rynku danych, którego wartość w 2021 roku według raportu OnAudience wyniosła 52 mld USD. Skumulowany roczny wskaźnik (CAGR) na globalnym rynku danych za lata 2017 - 2021 wynosi 29%, z czego dominującą pozycję zajmują Stany Zjednoczone, będące kluczowym rynkiem Cloud Technologies. Zgodnie z przyjętą strategią Cloud Technologies na lata 2021-2023, warszawska spółka planuje przejście na rynek główny GPW do końca 2023 roku.

Pierwszy kwartał 2022 roku był jednym z najlepszych kwartałów Cloud Technologies w przeciągu ostatnich czterech lat. W I kwartale tego roku spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 2,2 mln zł. To wzrost o 83% w stosunku do IV kw. 2021 roku. EBITDA sięgnęła 4,5 mln zł, co oznacza wzrost o 51% r.d.r. Udział w przychodach kluczowego dla rozwoju Cloud Technologies segmentu sprzedaży danych wynosi obecnie 75%. W 2021 roku ponad 90% przychodów w tym segmencie pochodziło z zagranicy, co jest rozliczane w walutach USD lub EUR, podczas gdy większość kosztów jest ponoszona w złotówkach. Koncentracja przychodów na rynkach zagranicznych i generowanie przychodów w USD i EUR sprzyja dodatkowo wzrostowi zysków i rentowności spółki Cloud Technologies.